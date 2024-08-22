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Мамардашвили уходит в «Ливерпуль», но остается в «Валенсии»
22.08.2024 14:49
«Между «Валенсией» и «Ливерпулем» достигнута договоренность о трансфере Георгия Мамардашвили», — сообщает известный журналист Фабрицио Романо.
«Между «Валенсией» и «Ливерпулем» достигнута договоренность о трансфере Георгия Мамардашвили. Сторонам осталось уточнить лишь некоторые детали относительно условий оплаты. «Валенсия» получит в обмен на трансфер 35 миллионов евро, кроме того, испанский клуб получит 10% от будущего трансфера игрока.
Согласно договору, текущий сезон Мамардашвили проведет на правах аренды в «Валенсии», а с 2025 года перейдет в «Ливерпуль».
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