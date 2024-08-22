

В Тбилиси пройдут мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины

22.08.2024 15:39





23 и 24 августа в Тбилиси пройдут мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины. Организаторами мероприятий являются «Грузинско-украинская платформа» и «Украинские активисты в Грузии».



23 августа в 19:00 на Мосту Мира пройдет митинг, посвященный Дню Государственного флага Украины. По словам организаторов, сбор начнется в 18:40 у входа на Мост Мира, на правом берегу Куры. Затем участники марша раскроют флаг Украины на Мосту Мира.



«Давайте объединимся! Мы должны высоко поднять наш флаг - символ мира и свободы и объявить миру: - Сегодня Украина является гарантом победы света и добра в этом мире", - говорят украинские активисты, организовавшие акцию.



24 августа с 12:00 до 17:00 в Украинском доме пройдут различные мероприятия. В частности, будет организована ярмарка ремесленных изделий и самородков украинских производителей; Мастерская проекта "Корни": - изготовление ювелирных изделий; детская зона; концертная программа; интеллектуальная игра «Добромир»; урок украинского языка.



24 августа в 19:00 состоится торжественное шествие от памятника Таре Шевченко к Парламенту Грузии. В 20:00 начнется музыкальная программа в RadioCafe на улице Атонели. Деньги, собранные на концерте, будут полностью переданы в Фонд Нино Катамадзе и направлены на помощь детям-беженцам из Украины.





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