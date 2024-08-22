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Задержанная за убийство 74-летнего мужчины школьница заявила о попытке изнасилования
22.08.2024 17:23
Школьница, задержанная по обвинению в умышленном убийстве пенсионера в центральной Грузии, объяснила свои действия необходимой обороной. 15-летняя девочка утверждает, что ранила 74-летнего мужчину, когда тот пытался ее изнасиловать.
По информации телеканала Pirveli, случай произошел в курортном городке Сурами днем 21 августа. Несовершеннолетняя отдыхала там вместе с друзьями.
Таксист был убит в своей машине на территории пустыря возле бывшего стекольного завода. Он получил до 40 ножевых ранений. В качестве обвиняемой школьницу задержали спустя несколько часов.
«С таксистом знакома она не была, они впервые встретились в тот день, поэтому прошлых обид или чего-то такого не было… Ребенок говорит и вызывает вопросы, что он хотел там, в том месте (на пустыре – ред.). Допустим, 15-летняя девочка сказала отвезти ее туда, но ты же зрелый мужчина, должен же спросить, зачем и почему», — сказала адвокат.
Соседи и родственники убитого склоняются к другой версии – ограблении таксиста. Они допускают, что у задержанной был сообщник.
Знакомые 74-летнего мужчины отзываются о покойном исключительно положительно. Они исключают версию, озвученную защитой.
«В это никто не поверит. Какое еще изнасилование!? Во-первых, он был в возрасте. Во-вторых, сам по себе он был таким человеком, который не сделал бы такого. Наверное, они сделали это с целью ограбления», — сказал журналистам житель Сурами.
Следствие продолжается по статье 108 УК Грузии – умышленное убийство. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Официальные обвинения несовершеннолетней пока не предъявлены.
Подросток пострадавший в недостроенном парке Дедоплисцкаро переведен в клинику «Ингороква»
В Тбилиси в клинику «Ингороква» перевели 15-летнюю девочку подростка, которая предположительно пострадала в результате купания в пруду в недостроенном парке Дедоплисцкаро. Инцидент произошел вчера, 21 августа.
По словам местных жителей, подростки проникли на территорию строящегося парка и, вероятно, купались в искусственном озере. Девочку сначала доставили в местную клинику, а позже перевезли в Тбилиси.
МВД начало расследование инцидента. На данном этапе расследование ведется по статье 115 УК, подразумевающей доведение до самоубийства.
Строительство Центрального парка Дедоплисцкаро началось в мае 2023 года, и продолжается до сих пор.
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