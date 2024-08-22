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Концерт Анри Джохадзе обойдется бюджету Аджарии в 30 000 лари


22.08.2024   22:11


Министерство образования и культуры Аджарии профинансирует проведение концерта певца Анри Джохадзе, на что из бюджета будет потрачено 30 тысяч лари.

Анри Джохадзе также является ведущим одной из программ пропагандистской телекомпании правящей партии «Грузинская мечта».

Как следует из протокола тендерного заседания, заместитель министра образования и культуры Аджарии Акаки Дзнеладзе обратился к комиссии с письменным запросом на реализацию проекта — «Анри Джохадзе в Батуми».

В документе указано, что концерт пройдет в рамках «пропаганды культуры и поддержки творческих процессов».

Концерт Анри Джохадзе пройдет в Батумском государственном музыкальном центре.

На 30 тысяч лари, как написано в протоколе тендерной комиссии, «планируется закупить различные услуги».


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