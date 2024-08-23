

НПО: в процессе освещения закона об иноагентах в парламенте были нарушены права 19 журналистов

23.08.2024 12:04





НПО «Медиаомбудсмен» опубликовала отчет об условиях работы СМИ в здании парламента в 2023 и 2024 годах. Согласно отчету, было выявлено 19 случаев ограничения и нарушения прав представителей СМИ. В настоящее время «Медиаомбудсмен» работает над 17 случаями.



Организация отмечает, что в защиту конституционных прав 15 журналистов и операторов не раз обращалась к председателю парламента, Тбилисскому городскому суду, народному защитнику и Специальной следственной службе, однако по состоянию на август 2024 года государство не предприняло эффективных ответных шагов.



Ограничения по медиаорганизациям



НПО отмечает, что по инициативе большинства депутатов парламента к съемочным группам СМИ с независимой и критической редакционной политикой были применены ограничения и искусственные барьеры. Инициаторами введения штрафа выступили депутаты правящей партии «Грузинская мечта» и аппарат парламента Грузии.



По данным СМИ, инцидентов всего было:



Телекомпания Pirveli TV – 5 случаев;

Formula TV – 5 случаев;

Mtavari Arkhi – 4 случая;

On.ge – 1 случай;

Publika.ge – 1 случай;

Netgazeti/Batumelebi – 1 случай.



В чем выразилось нарушение прав журналистов и операторов:



Выдворение из здания парламента — 3 случая;

Предполагаемое нарушение этических норм со стороны депутата — 3 случая;

Приостановление аккредитации — 12 случаев, из которых 1 — повторное наложение штрафа.

Ограничения по гендерному признаку:



Женщины — 10 (из них дважды были нарушены права двух женщин-журналисток)

Мужчины-9.





Ограничения по профессиональным признакам:



Журналист – 12;

Оператор-4;

Фотожурналист -1.



Среди тенденций, которые были выявлены в 2023 и 2024 годах:



С 1 апреля 2024 года по 1 августа 2024 года в парламенте Грузии удалось поработать 2 829 представителям СМИ. Из них 1 160 — на основании спецаккредитации — одноразового пропуска, а 1 669 человек, аккредитованных в парламенте, воспользовались аккредитационными карточками;



Условия работы в здании парламента особенно сложны и ограничены для критически настроенных и независимых журналистов;



Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» проявили агрессию по отношению к журналистам независимых СМИ;

В 2023 году парламентский аппарат ввел практику совместного применения санкций к журналистам и операторам. В 2024 году канцелярия парламента изменила тенденцию и стала применять ограничения только к журналистам;

При принятии т.н. «российского закона» об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния» — ред.) спикер не изучил законность преследования представителей СМИ и их выдворения из здания парламента. Несмотря на многочисленные доказательства и обращения, Специальная следственная служба не присвоила журналистам статус предполагаемых жертв в связи с инцидентом. Расследование по этому делу еще не завершено;

На основании неоднократного нарушения Аппарат парламента применил незаконные и несоразмерные санкции в отношении журналистки телекомпании Formula TV Софио Гозалишвили, запретив ей работать в парламенте Грузии в течение шести месяцев;



Тбилисский городской суд еще не рассматривал споры в отношении парламента, которые связаны с отменой регламента в 2023 году.



НПО призывает Тбилисский городской суд своевременно рассмотреть следующие судебные дела:



- телекомпании Formula против парламента Грузии;

- телекомпании Pirveli и Натальи Каджая против парламента Грузии;

- НПО «Медиаомбудсмен» против парламента Грузии.



В отчете организации также подчеркивается, что без ответа осталось дело о выдворении трех журналистов из здания парламента.



«Медиаомбудсмен» призывает народного защитника Грузии изучить 19 случаев ограничения свободы журналистов и операторов и предпринять эффективные шаги в поддержку свободы выражения мнений.



Кроме того, организация обращается к председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили с просьбой прекратить репрессивную политику в отношении журналистов в здании парламента и улучшить условия работы представителей СМИ.



Источник: SOVA

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