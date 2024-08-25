

«Необыкновенная выставка» — 32 года сотрудничества USAID и Грузии отметили в Батуми

25.08.2024 14:08





На площади Европы в Батуми состоялось мероприятие, посвященное 32-летнему сотрудничеству USAID и Грузии. Здесь же накрыли грузинский стол, которым руководил тамада. В мероприятии приняли участие те гражданские организации, которые реализовали успешные проекты в различных сферах в Аджарском регионе при поддержке USAID.



Среди них были представители молодежного центра, местные предприниматели и те неправительственные организации, которые меняют окружающую среду, город и регион к лучшему.



— «Это выдающаяся выставка выдающегося сотрудничества, выдающихся проектов, выдающихся людей – это ответ на то, что граждане Грузии сделали в сотрудничестве с американским народом.



Лучшим примером пересечения современности и традиций является говорящий цифровой кувшин. Участники выставки смогли пообщаться с традиционными грузинскими винными сосудами и получить информацию о сотрудничестве, истории, реализованных проектах и ​​запланированных инициативах Грузии и USAID», — говорится в сообщении организаторов мероприятия.



USAID сотрудничает с Грузией и ее гражданами с 1992 года. За это время организация предоставила стране поддержку на сумму 1,9 миллиарда долларов посредством американских налогоплательщиков.



USAID, как часть правительства США, считает Грузию стратегическим партнером, и цель миссии – помочь стране стать более безопасной, успешной, демократической и тесно интегрированной с Европой.



«Необычайная выставка» посещает разные уголки Грузии, чтобы рассказать о сотрудничестве между Грузией и USAID.







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