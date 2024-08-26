

Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча против «Болоньи»

26.08.2024 10:46





Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком первого матча нового сезона Серии А, состоявшегося на «Стадио Марадона».



«Наполи» принимал «Болонью» в чемпионате Италии и выиграл со счетом 3:0, в чем решающую роль сыграл грузинский футболист – капитан неаполитанцев Джованни ди Лоренцо с передачи Хвичи открыл счет, а на 75-й минуте Кварацхелия забил сам.



Партнер чемпионата Италии телекомпания DANZ и другие ведущие издания назвали Кварацхелия лучшим игроком матча.



Спортивный портал Flashscore оценил игру лидера сборной Грузии в 8,9 балла, Sofascore – в 9,2 балла, а Whoscored дал почти идеальную оценку – 9,8 балла.







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