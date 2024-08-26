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Брат олимпийского чемпиона Гено Петриашвили выиграл юниорский ЧМ


26.08.2024   11:11


Грузинский спортсмен Константин Петриашвили выиграл чемпионат мира по вольной борьбе среди юниоров до 17 лет, который прошел в Аммане (Иордания).

Петриашвили выступал в весовой категории до 92 кг. В финале он со счетом 8:0 победил россиянина Родиона Санакоева, выступающего под нейтральным флагом.


Напомним, что 30-летний грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили выиграл золотую медаль в весовой категории до 125 кг на Олимпиаде в Париже. Петриашвили стал олимпийским чемпионом с третьей попытки. Он завоевал бронзу на играх в Рио-де-Жанейро в 2016-м, серебро в Токио в 2021-м. Гено Петриашвили — трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы.


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