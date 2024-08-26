

Грузия представлена 14 спортсменами на Паралимпийских играх в Париже

26.08.2024 11:40





Олимпийская сборная Грузии будет представлена на летних Паралимпийских играх в Париже 14 спортсменами, которые поборются за медали в шести видах спорта.



С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут Паралимпийские игры. Соревновательная программа начнется на следующий день после открытия. За 11 соревновательных дней будет разыграно 549 комплектов наград в 22 видах спорта.

Грузинские атлеты выступят в таких дисциплинах, как фехтование на колясках, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.



Большинство из параатлетов отправились в Париж в воскресенье, 25 августа. Чуть позже, 30 августа, к сборной присоединятся две парафехтовальщицы – Ирма Хецуриани и Нина Тибилашвили, а 1 сентября в Париж отправятся парадзюдоисты.



Состав сборной Грузии:



• Фехтование на колясках: Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили.

• Паралегкая атлетика: Георгий Очхикидзе (метание ядра), Давид Кавтарадзе (прыжки в длину),

• Паратхэквондо: Анна Джапаридзе (-54 кг), Лия Чачибая (-47 кг), Георгий Николадзе (-70 кг)

• Паралимпийская стрельба: Владимир Чинчараули (стрельба из винтовки в категориях R4 и R5 на 10 м и в категории R9 на 50 м)

• Парадзюдо: Зураб Зурабиани (-60 кг), Георгий Калдани (-73 кг), Инна Калдани (+70 кг), Лаша Кизилашвили (-90 кг), Реваз Чикоидзе (+90 кг).

• Парапауэрлифтинг (жим лежа): Акакий Джинчарадзе (+107 кг).





На прошлой Паралимпиаде в Токио (2021) Грузия также была представлена 14 спортсменами в шести дисциплинах и завоевала три серебряные медали.





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