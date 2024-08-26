

«Ливерпуль» приобрел вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили

26.08.2024 15:49





«Ливерпуль» и «Валенсия» договорились о сделке в связи с голкипером сборной Грузии Георгием Мамардашвили. Об этом сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо.



Грузинский голкипер пройдет сегодня медицинское освидетельствование, правда присоединится к британскому клубу в сезоне 2025/2026. До того же он будет оставаться в «Валенсии».



Сделка оценивается в 35 млн евро плюс суммы, предусмотренные условиями в случае продажи игрока, которые следует оплатить в течение последующих 24 часа. Мамардашвили подпишет пятилетний контракт.



Алисон Бекер, голкипер Ливерпуля, намерен оставаться в клубе еще один сезон. Мамардашвили присоединится к "мерсисайдцам" с будущего сезона.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





