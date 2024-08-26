|
|
|
«Ливерпуль» приобрел вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили
26.08.2024 15:49
«Ливерпуль» и «Валенсия» договорились о сделке в связи с голкипером сборной Грузии Георгием Мамардашвили. Об этом сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо.
Грузинский голкипер пройдет сегодня медицинское освидетельствование, правда присоединится к британскому клубу в сезоне 2025/2026. До того же он будет оставаться в «Валенсии».
Сделка оценивается в 35 млн евро плюс суммы, предусмотренные условиями в случае продажи игрока, которые следует оплатить в течение последующих 24 часа. Мамардашвили подпишет пятилетний контракт.
Алисон Бекер, голкипер Ливерпуля, намерен оставаться в клубе еще один сезон. Мамардашвили присоединится к "мерсисайдцам" с будущего сезона.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна