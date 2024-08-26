

Карл Локен:Грузия показала в Германии необычайно красивую игру

26.08.2024 19:14











Наша встреча с ним прошла Осло,на стадионе Ullevaal, где находится офис ФФН . Беседа коснулась вопросов , связанных с ЧЕ 2024 , игрой сборной Грузии на этом первенстве в Германии и шансах сборных Грузии и Норвегии попасть на ЧМ 2024.



- Г-н Карл , как вы оцениваете уровень ЧЕ 2024 и игру сборной Грузии?



- В первую очередь хочу сердечно поздравить сборную Грузии с необычайно красивой и солидной игрой на ЧЕ в Германии. Правда, в 1/8 финала сборная Грузии проиграла Испании и не смогла продолжить чемпионат , но 1) Грузия показала в матчах ЧЕ зрелищную игру и завоевала симпатии зрителей и специалистов 2) Грузия проиграла в 1/8 сборной Испании - будущему чемпиону Европы.



В целом ЧЕ прошел на высоком уровне , это был прекрасный турнир. В этом ЧЕ сборные небольших стран сумели показать себя , в первую очередь это относиться к Грузии, которая успешно сыграла в своей группе и вышла в 1/8.



В отборочном турнире ЧЕ 2024 сборная Норвегии в Батуми вничью 1:1 сыграла с Грузией , а в Осло ,в сентябре 2023 года, Норвегия выиграла с минимальным счётом 2-1, несмотря на это Норвегия на этот раз не смогла попасть в Германию на ЧЕ.А сборная Грузии заслуженно добилась право играть в ЧЕ благодаря отличному выступлению в Лиге Наций.Думаю, что Норвегия сможет попасть на ЧЕ 2028.



- Как вы оцениваете шансы сборных Грузии и Норвегии на выход в ЧМ 2026 ?



- Попасть на чемпионат мира будет гораздо сложнее , чем на ЧЕ. Ведь на ЧМ от Европы будут выступать сборные 16 стран, а на ЧЕ играли сборные 24 стран. И сборной Грузии, и сборной Норвегии предстоит преодолеть большую конкуренцию , чтобы попасть на ЧМ 2026. К тому же немало зависит от результатов предстоящей жеребьевки отборочного турнира , от того , с кем предстоит им играть в отборочном турнире. Желаю успехов сборным Норвегии и Грузии.



Кстати, К.Локен был в составе делегации Норвегии , которая в марте 2023 года приезжала в Батуми на вышеназванный матч, он с теплом вспоминает свое пребывание в Грузии и благодарит за теплый прием Федерацию футбола Грузии.



Следует отметить, что в переводе вышеназванного комментария К. Локена с норвежского языка автору этих строк помог проживающий в Норвегии , в г. Йевик, Давид Гигилашвили- доктор компьютерных наук, исследователь Норвежского университета технических и природоведческих наук (NTNU), знаток и давнишний поклонник грузинского футбола . Давид вместе с семьей уже несколько лет живёт и работает в Норвегии. Он с юных лет увлечен футболом , эта любовь к самому популярному вида спорта сохранилась и по сегодняшний день, он при первой же возможности посещает матчи сборной Грузии в той или иной стране Европы.



Пользуясь случаем хотел бы поблагодарить за внимание и поддержку в Осло Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Королевстве Норвегия Зураба Беридзе, консула Грузии в этой стране Кетеван Маркозия и административного менеджера посольства Грузии в Норвегии, бывшего футболиста Георгия Табукашвили, а также первого заместителя председателя парламента Грузии, давнишнего поклонника и знатока спорта Георгия Вольского.



В ближайшие дни автор этих строк представит читателям материал о встрече в Осло с известной норвежской спортсменкой, 27-летней Грейс Буллен. Она стала бронзовым призером Олимпиады 2024 в Париже, ранее три раза становилась чемпионкой Европы по вольной борьбе и один раз вице-чемпионкой мира. Интерес к ее карьере вызван тем, что в последние годы ее тренером является титулованный грузинский борец Зураб Якобишвили, тем, что к Олимпиаде в Париже Грейс готовилась в Тбилиси под руководством Зураба, детали сообщим позднее.





Тенгиз Пачкория, Тбилиси-Осло-Тбилиси

Фото: К.Локен и Т. Пачкория, Осло (фото Хатуны Габиташвили ) Чемпионат Европы 2024 по футболу , прошедший в городах Германии с 14 июня по 14 июля , по -прежнему находится в центре внимания специалистов и поклонников футбола разных стран мира. В этом автор этих строк ещё раз убедился несколько дней назад во время пребывания в Осло. При содействии моего давнишнего друга и коллеги, медиаофицера УЕФА Мамуки Кварацхелия и его норвежского друга( Kjell Borgersen) мне удалось встретиться с Генеральным секретарем Федерации футбола Норвегии ( ФФН) Karl Petter Løken- ом. Он в 1985-1996 годах в составе родного клуба «Русенборг» 7 раз стал чемпионом Норвегии, 4 раза-обладателем Кубка страны, 1 раз-бомбардиром, в 1987-1995 годах был одним из ведущих футболистов национальной сборной Норвегии, в составе сборной был на ЧМ 1994 года , но из-за травмы не выступал на матчах того мирового первенства. К.Локен после завершения карьеры стал популярным футбольным телекомментатором (2000-2021) , а с начала 2023 года является Генсеком ФФН.Наша встреча с ним прошла Осло,на стадионе Ullevaal, где находится офис ФФН . Беседа коснулась вопросов , связанных с ЧЕ 2024 , игрой сборной Грузии на этом первенстве в Германии и шансах сборных Грузии и Норвегии попасть на ЧМ 2024.- В первую очередь хочу сердечно поздравить сборную Грузии с необычайно красивой и солидной игрой на ЧЕ в Германии. Правда, в 1/8 финала сборная Грузии проиграла Испании и не смогла продолжить чемпионат , но 1) Грузия показала в матчах ЧЕ зрелищную игру и завоевала симпатии зрителей и специалистов 2) Грузия проиграла в 1/8 сборной Испании - будущему чемпиону Европы.В целом ЧЕ прошел на высоком уровне , это был прекрасный турнир. В этом ЧЕ сборные небольших стран сумели показать себя , в первую очередь это относиться к Грузии, которая успешно сыграла в своей группе и вышла в 1/8.В отборочном турнире ЧЕ 2024 сборная Норвегии в Батуми вничью 1:1 сыграла с Грузией , а в Осло ,в сентябре 2023 года, Норвегия выиграла с минимальным счётом 2-1, несмотря на это Норвегия на этот раз не смогла попасть в Германию на ЧЕ.А сборная Грузии заслуженно добилась право играть в ЧЕ благодаря отличному выступлению в Лиге Наций.Думаю, что Норвегия сможет попасть на ЧЕ 2028.- Попасть на чемпионат мира будет гораздо сложнее , чем на ЧЕ. Ведь на ЧМ от Европы будут выступать сборные 16 стран, а на ЧЕ играли сборные 24 стран. И сборной Грузии, и сборной Норвегии предстоит преодолеть большую конкуренцию , чтобы попасть на ЧМ 2026. К тому же немало зависит от результатов предстоящей жеребьевки отборочного турнира , от того , с кем предстоит им играть в отборочном турнире. Желаю успехов сборным Норвегии и Грузии.Кстати, К.Локен был в составе делегации Норвегии , которая в марте 2023 года приезжала в Батуми на вышеназванный матч, он с теплом вспоминает свое пребывание в Грузии и благодарит за теплый прием Федерацию футбола Грузии.Следует отметить, что в переводе вышеназванного комментария К. Локена с норвежского языка автору этих строк помог проживающий в Норвегии , в г. Йевик, Давид Гигилашвили- доктор компьютерных наук, исследователь Норвежского университета технических и природоведческих наук (NTNU), знаток и давнишний поклонник грузинского футбола . Давид вместе с семьей уже несколько лет живёт и работает в Норвегии. Он с юных лет увлечен футболом , эта любовь к самому популярному вида спорта сохранилась и по сегодняшний день, он при первой же возможности посещает матчи сборной Грузии в той или иной стране Европы.Пользуясь случаем хотел бы поблагодарить за внимание и поддержку в Осло Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Королевстве Норвегия Зураба Беридзе, консула Грузии в этой стране Кетеван Маркозия и административного менеджера посольства Грузии в Норвегии, бывшего футболиста Георгия Табукашвили, а также первого заместителя председателя парламента Грузии, давнишнего поклонника и знатока спорта Георгия Вольского.В ближайшие дни автор этих строк представит читателям материал о встрече в Осло с известной норвежской спортсменкой, 27-летней Грейс Буллен. Она стала бронзовым призером Олимпиады 2024 в Париже, ранее три раза становилась чемпионкой Европы по вольной борьбе и один раз вице-чемпионкой мира. Интерес к ее карьере вызван тем, что в последние годы ее тренером является титулованный грузинский борец Зураб Якобишвили, тем, что к Олимпиаде в Париже Грейс готовилась в Тбилиси под руководством Зураба, детали сообщим позднее.Тенгиз Пачкория, Тбилиси-Осло-ТбилисиФото: К.Локен и Т. Пачкория, Осло (фото Хатуны Габиташвили )





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