

Чемпиону мира по параармрестлингу компания Episode Development подарила квартиру

27.08.2024 12:18





Основатель Episode Group Гиорги Жоржолиани отметил, что Вахтанг Ахобадзе уже во второй раз завоевал золотую медаль на чемпионате мира по параармрестлингу.



Свою первую золотую медаль чемпион он завоевал на чемпионате мира 2015 года в Малайзии. Спортсмен, наряду с золотыми медалями, получил множество других наград.



Параллельно Episode Group будет работать над продвижением каждого спортсмена, участвующего в чемпионате мира по параармрестлингу 2024 года.



"Мое желание — представить обществу путь успеха Вахтанга, который является образцом для подражания для каждого грузина. Для этого мы будем освещать самоотверженную работу нашего чемпиона в различных СМИ, чтобы он стал примером для многих людей", — сказал Жоржолиани.



Он также призвал каждого грузинского спортсмена, который участвовал в чемпионате мира по параармрестлингу 2024 года, откликнуться через социальные сети, написать, позвонить и рассказать о своих трудностях и успехах.





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