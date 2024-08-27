

Студентами вузов Грузии стали более 32 000 абитуриентов

27.08.2024 16:09





Студентами вузов Грузии стали более 32 000 абитуриентов — таковы окончательные результаты единых национальных экзаменов (ЕНЭ).



По словам директора Национального центра оценок и экзаменов Нино Церетели, в 2024 году было профинансировано более 11 600 экзаменующихся.



«В 2024 году было профинансировано более 11 600 экзаменующихся. Более 6 500 абитуриентов выиграли государственный грант. Из них 100% государственный грант получили более 1 000 заявителей, 70% — более 1 400 экзаменующихся и 50% — более 4 000 заявителей. По программам высшего образования, финансируемым государством, было сдано более 5 000 экзаменующихся. До 1600 абитуриентов продолжат обучение по программам изучения грузинского языка», — рассказала Церетели.



По данным Национального центра оценок и экзаменов, в 2024 году по всей Грузии было открыто 24 экзаменационных центра.



«На экзамены было зарегистрировано до 80 000 заявителей, среди них — более 47 000 абитуриентов на единые национальные экзамены; более 3000 студентов на конкурс студенческих грантов; более 10 000 кандидатов в магистратуру прошли регистрацию на общий магистерский экзамен, и более 18 900 абитуриентов изъявили желание принять участие на экзамене у учителя.



Национальный центр оценок и экзаменов напоминает абитуриентам, что для подписания контракта они должны обратиться в высшее учебное заведение, в котором они получили право продолжить учебу», — говорится в сообщении Национального центра оценивания и экзаменов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





