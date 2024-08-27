

Обнародованы результаты вступительных экзаменов в вузы Грузии

27.08.2024 17:43





Более 32 тысяч абитуриентов в этом году успешно сдали Единые национальные экзамены и поступили в вузы Грузии, что составляет 80% от общего числа поступавших, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок.



В 2024 году для сдачи Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вуз, зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов. По всей Грузии было открыто 24 экзаменационных центра.



Всего в 2024 году государство профинансировало более 11,6 тысячи экзаменуемых, из которых:



- Более 6,5 тысячи абитуриентов получили государственный грант (больше тысячи – 100% грант, более 1,4 тысячи – 70% грант, более 4 тысяч – 50% грант)

- Более 5 тысяч абитуриентов были зачислены на программы вузов, финансируемые государством

- До 1,6 тысячи продолжат обучение по государственным программам обучения грузинскому языку



Для сдачи экзаменов в 2024 году всего зарегистрировалось около 80 тысяч граждан. Более 47 тысяч абитуриентов зарегистрировались на сдачу ЕНЭ, более 3 тысяч – на конкурс студенческих грантов, больше 10 тысяч – на общий экзамен в магистратуру, а более 18,9 тысячи выразили желание принять участие в экзамене для педагогов.

Национальный центр экзаменов и оценок напоминает абитуриентам, что для заключения договора им необходимо обратиться в высшее учебное заведение, в которое они поступили по результатам ЕНЭ.





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