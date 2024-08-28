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Православная церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы (Мариамоба)
28.08.2024 11:51
28 августа Грузинская Православная Церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы (Мариамоба). В связи с праздником во всех действующих храмах-монастырях проходит праздничное богослужение.
Торжественная служба в Сионском кафедральном соборе началась в 10:00. Первый канал Грузии предлагает прямую трансляцию.
Успение Пресвятой Богородицы — один из великих двунадесятых праздников Православной церкви. В этот день Церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения Ее с Сыном.
Празднику предшествовал двухнедельный Успенский пост, который начался 14 августа и закончится 28 августа.
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