

Православная церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы (Мариамоба)

28.08.2024 11:51





28 августа Грузинская Православная Церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы (Мариамоба). В связи с праздником во всех действующих храмах-монастырях проходит праздничное богослужение.



Торжественная служба в Сионском кафедральном соборе началась в 10:00. Первый канал Грузии предлагает прямую трансляцию.



Успение Пресвятой Богородицы — один из великих двунадесятых праздников Православной церкви. В этот день Церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения Ее с Сыном.



Празднику предшествовал двухнедельный Успенский пост, который начался 14 августа и закончится 28 августа.







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