

Георгий Мамардашвили официально стал вратарем «Ливерпуля»

28.08.2024 11:53





«Ливерпуль» достиг соглашения о трансфере Георгия Мамардашвили – вратарь «Валенсии» перейдет на «Энфилд» перед началом сезона 2025/26. Информацию английский клуб подтвердил официально:



«Мерсисайдцы» подписали с 23-летним игроком контракт, согласно которому, он останется в Испании до конца текущего сезона, а следующим летом переедет в на «Энфилд».



Это результат впечатляющего выступления Мамардашвили на Евро-2024, где сборная Грузии вышла в 1/8 финала. 21 сейв грузинского вратаря в трех матчах группового этапа стал лучшим результатом, показанным вратарем в истории турнира.



Вратарь, сыгравший за сборную 21 матч, еще один сезон проведет в «Валенсии», где играет уже три года после перехода из тбилисского «Динамо» в 2021 году.



«На данный момент Мамардашвили провел 102 матча в составе команды Ла Лиги и 31 матч не пропустил ни одного гола (во всех турнирах)», — говорится в заявлении «Ливерпуля».





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