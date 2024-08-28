

«Выбирай Европу» — в пятницу в Батуми пройдет музыкальное мероприятие

28.08.2024 12:20





В пятницу, 30 августа, в половине девятого вечера, на территории батумского бульвара (возле колоннад), состоится музыкальное мероприятие — «Выбирай Европу».



«Все поколения объединяются ради европейского будущего Грузии. Признанные грузинские музыканты готовятся к встрече с вами, пришло время единения!», — говорится на странице мероприятия в Facebook.



Участники музыкального действа:



Лана Гогоберидзе, Гоги Месхисвили, Николоз Рачвели, Нино Катамадзе, Лизи Рамишвили, Лиза Кереселидзе, Темури Диасамидзе, Георгий Ушикишвили, LOUDspeakers, Георгий Капанадзе, Аннамария Бурдули и Ило Берошвили.



Кроме этого здесь выступит популярная группа, кандидат на Евровидение от Грузии — Asea Sool:



Посещение музыкального мероприятия бесплатное.



«Выбирай Европу» — гражданское движение, цель которого — защитить европейское будущее Грузии.







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