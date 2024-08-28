

Заключенный экс-замглавы СГБ Грузии успешно сдал экзамен в ВУЗ

28.08.2024 12:44





Бывший заместитель главы Службы государственной безопасности Сосо Гогашвили, находящийся сейчас в тюрьме, поступил в университет и получил 100-процентное финансирование.



Об этом сообщила го дочь Нини Гогашвили. По ее словам, Гогашвили поступил в Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили на юридический факультет:



«Отец учился в камере без помощи учителя, с помощью присланных нами экзаменационных тетрадей. Он поставил цель, много работал и добился цели! Отец был отличником в школе, потом экономистом со степенью магистра, потом доктором международных отношений, подполковником, а сейчас он еще на этапе изучения нового.



Даже если вы оказались в несправедливой реальности и «люди» попытаются уничтожить вас и вашу семью, нужно всегда находить в себе силы, никогда не останавливаться и никогда не терять надежду на Бога. Мы пытаемся найти эту силу вместе», — написала дочь Гогашвили в Facebook.



Бывший заместитель главы Службы безопасности Сосо Гогашвили был арестован у себя дома 16 июля 2022 года. Следствие обвинило его в умышленном разглашении государственной тайны, незаконном получении и сохранении тайны частной жизни, превышении должностных полномочий, незаконном получении и хранении персональных данных, их распространении посредством СМИ, а также незаконном владении огнестрельным оружием. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.







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