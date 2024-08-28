

Архиепископ Зенон против объявления православия государственной религией Грузии

28.08.2024 14:05





Архиепископ Дманисской и Агарак-Таширской эпархий ГПЦ Зенон Иараджули, выступает против официального объявления православия государственной религией.



Преподобный называет это ошибкой и пишет в соцсетях, что решение может нанести ущерб государству.



«Объявление православия государственной религией в Грузии по сути подразумевает институциональное подчинение церкви правительству государства.



Тот факт, что церковь в Грузии не представляет собой административный орган или структуру, институт государственной власти, обусловлен прежде всего природой церкви. В то же время независимость церкви от государства необходима во время кризиса, созданного самим государством, политических и других обстоятельств страны, когда дверь может быть закрыта для государства или правительства. Поэтому заявление об объявлении ее государственной религией является ошибкой.



Если это целенаправленное заявление, то на ум не придет ничего другого, как не глупая и в то же время гнусная идея институционального разрушения церкви и отклонения государства от демократического управления, которая может быть только проектом спецслужб страны, враждебной Грузии и ее церкви», — написал преподобный Зенон в соцсети.



Источник: SOVA

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