

Глава грузинской правозащитной организации номинирована на премию Вацлава Гавела

28.08.2024 14:28





Директор грузинской правозащитной организации «Сапари» Бабуца (Байя) Патараиа претендует на премию имени Вацлава Гавела в области прав человека.



По сообщению пресс-службы ПАСЕ, она вошла в шорт-лист из трех человек.



Абсолютный победитель Премии 2024 года должен быть объявлен на открытии осенней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге 30 сентября.



Кроме представительницы Грузии, в числе претендентов Акиф Гурбанов (Азербайджан) и Мария Корина Мачадо (Венесуэла).



Представляя Патараиа, отборочная комиссия отметила, что она более десяти лет борется с фемицидом и сексуальным насилием в отношении женщин.



Этим летом президент Грузии наградила Патараиа Орденом Чести «за особый личный вклад в борьбу с гендерным насилием, расширение прав и возможностей женщин, а также содействие созданию ненасильственной среды».



Премия им. Гавела — ежегодная премия за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за её пределами. Присуждается Парламентской ассамблеей Совета Европы совместно с Библиотекой Вацлава Гавела и Charta 77 Foundation начиная с 2013 года.



Премия состоит из суммы в 60 000 евро, кубка и диплома.



Премия ранее присуждалась Осману Кавале, Турция (2023), Владимиру Кара-Мурзе, России (2022), Марии Колесниковой, Беларусь (2021), Люджейн аль-Хазлюль, Саудовская Аравия (2020), совместно Ильхаму Тохти, Китай и Молодежной инициативе по правам человека, Балканы (2019), Оюбу Титиеву, Россия (2018), Мурату Арслану, Турция (2017), Надии Мурад, Ирак (2016), Людмиле Алексеевой, Россия (2015), Анару Мамедли, Азербайджан (2014) и Алесю Беляцкому, Беларусь (2013).



Источник: Новости - Грузия

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