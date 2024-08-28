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Глава грузинской правозащитной организации номинирована на премию Вацлава Гавела
28.08.2024 14:28
Директор грузинской правозащитной организации «Сапари» Бабуца (Байя) Патараиа претендует на премию имени Вацлава Гавела в области прав человека.
По сообщению пресс-службы ПАСЕ, она вошла в шорт-лист из трех человек.
Абсолютный победитель Премии 2024 года должен быть объявлен на открытии осенней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге 30 сентября.
Кроме представительницы Грузии, в числе претендентов Акиф Гурбанов (Азербайджан) и Мария Корина Мачадо (Венесуэла).
Представляя Патараиа, отборочная комиссия отметила, что она более десяти лет борется с фемицидом и сексуальным насилием в отношении женщин.
Этим летом президент Грузии наградила Патараиа Орденом Чести «за особый личный вклад в борьбу с гендерным насилием, расширение прав и возможностей женщин, а также содействие созданию ненасильственной среды».
Премия им. Гавела — ежегодная премия за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за её пределами. Присуждается Парламентской ассамблеей Совета Европы совместно с Библиотекой Вацлава Гавела и Charta 77 Foundation начиная с 2013 года.
Премия состоит из суммы в 60 000 евро, кубка и диплома.
Премия ранее присуждалась Осману Кавале, Турция (2023), Владимиру Кара-Мурзе, России (2022), Марии Колесниковой, Беларусь (2021), Люджейн аль-Хазлюль, Саудовская Аравия (2020), совместно Ильхаму Тохти, Китай и Молодежной инициативе по правам человека, Балканы (2019), Оюбу Титиеву, Россия (2018), Мурату Арслану, Турция (2017), Надии Мурад, Ирак (2016), Людмиле Алексеевой, Россия (2015), Анару Мамедли, Азербайджан (2014) и Алесю Беляцкому, Беларусь (2013).
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