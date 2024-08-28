

В ГПЦ подтверждают, что правительство предлагает патриархии объявить православие государственной религией

28.08.2024 14:34





Подобное предложение от властей было. Это акт вежливости с их стороны, - заявил глава службы по связям с общественностью патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе, откликаясь на распространенную информацию о планах властей провозгласить православие государственной религией в Грузии.



Как пояснил Джагмаидзе, на данном этапе в патриархии обсуждают, в какой форме должно быть сформулировано это предложение.



По его же словам, категорически вопрос не ставиться так, чтобы бы была вписана какая-то формулировка.



«Что касается формулировки – объявления государственной религией, то это не самое главное и принципиальное, и вопрос так строго не стоит. В данном случае главная тема – найти какую-либо формулировку, которая будет способствовать этому. [Какая будет формулировка], вот что обсуждается. В понедельник была встреча иерархов, но не все они смогли прийти, потому что эта встреча была проведена спонтанно, поэтому завтра часть архиереев соберется и обсудит эту формулировку.



Однако эта формулировка не является строго предлагаемой или требуемой, и никто так не должен думать. Это доброжелательное предложение, способствующее тому, что так ясно делает сейчас государство и что всегда делала Церковь – это защита традиций и глубинное распространение христианских ценностей. Надо дождаться, какой будет формулировка.



Категорически вопрос не ставиться так, чтобы бы была вписана какая-то формулировка. Предложенное нам можно перевести так – что можно сделать для дальнейшего укрепления статуса Церкви и ее роли в общественной жизни.



Должна же была быть какая-то формулировка? Было сказано это [объявление государственной религией], но я говорю, что это некатегоричное предложение. Это предложение, которое следует сформулировать после обсуждения. Это предложение было от властей, со мной лично они не разговаривали, [разговор] был с владыкой Шио», - заявил Джагмаидзе.





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