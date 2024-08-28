

В Федерации фехтования Грузии извинились за «нервный срыв» саблиста Сандро Базадзе

28.08.2024 16:48





Президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе распространил письменное заявление в связи с обвинениями Международной федерации фехтования, и судейской комиссии в притеснениях и предвзятости, сделанные им и его сыном – саблистом Сандро Базадзе после поражения последнего в 1/8 финала на Олимпийских играх 2024.



«Прошу вас забыть все беспочвенные обвинения в коррупции, низком профессиональном уровне и другие грубые высказывания в адрес Международной федерации фехтования и судейского корпуса после матча с египетским спортсменом Мохамедом Амером в 1/8 финала Олимпийских игр, а также все последующие заявления в средствах массовой информации…



Все эти заявления были сделаны исключительно под влиянием психологического шока и вследствие чрезмерного эмоционального напряжения…



Сандро Базадзе — выдающийся спортсмен, который неоднократно возглавлял мировые рейтинги и добивался высочайших результатов на международных соревнованиях. Я считаю, что это само по себе является ярким доказательством высокого профессионального уровня работы Международной федерации фехтования и судейского корпуса и свидетельствует о необъективности заявлений, которые были сделаны мной и моим сыном в состоянии психологического аффекта.



Я также искренне сожалею, что эти заявления стали предметом обсуждения и даже спекуляций в СМИ и привели к попыткам очернить Международную федерацию фехтования и весь судейский корпус…



Я призываю журналистов и блогеров прекратить использовать этот эмоциональный эпизод из жизни фехтовальщиков для несправедливых и незаслуженных нападок на Международную федерацию фехтования и ее руководство», — пишет Мераб Базадзе.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





