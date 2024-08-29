

Саба Сазонов будет играть за «Эмполи» на правах аренды

29.08.2024 11:13





Защитник сборной Грузии и итальянского клуба «Торино» Саба Сазонов перейдет в «Эмполи». Решение о трансфере уже принято.



Как сообщает Николо Скира, договоренность достигнута, грузин перейдет в «Эмполи» на правах аренды и с правом выкупа, соответственно подпишет контракт на 1+3 года. Скорее всего, Саба сегодня пройдет медицинское обследование в тосканском клубе.



В «Эмполи» числится еще один грузинский защитник, Саба Гогличидзе, а в этой команде раньше играли Леван Мчедлидзе и Ираклий Шекиладзе, так что грузины там хорошо известны.



Помимо Сазонова, на правах аренды из «Торино» в «Эмполи» уйдет Пьетро Пеллегри, а Себастьян Валюкевич перейдет в туринскую команду, за что «Эмполи» получит 5 миллионов евро в дополнение к аренде двух игроков.



Напоминаем, что Саба Сазонов перешел в «Торино» в прошлом году, но не смог закрепиться в основном составе и сыграл за туринскую команду всего 13 игр.



«Эмполи» хорошо начал текущий сезон и после двух туров в Серии А набрал 4 очка.





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