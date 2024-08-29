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Обвиняемому в убийстве жены и двух односельчан грозит от 16 до 20 лет тюрьмы


29.08.2024   14:12


МВД арестовало мужчину, обвиняемого в убийстве трех человек.

Вчера, 28 августа, распространилась информация о том, что молодой человек убил свою жену и двух односельчан в Гурджанском районе Кахетии. После этого предполагаемый преступник скрылся с места происшествия.

По данным МВД, вместе с задержанием мужчины в качестве вещественного доказательства было изъято орудие преступления — огнестрельное оружие.

Расследование ведется по статье 11 Прима 109 УК (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, в том числе в отношении члена семьи). За это преступление предусмотрено от 16 до 20 лет лишения свободы.


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