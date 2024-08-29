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Вилли Саньоль назвал состав сборной Грузии на предстоящие матчи
29.08.2024 14:42
Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал состав команды на предстоящие официальные встречи в рамках розыгрыша Лигии наций.
Саньоль вызвал в сборную:
Вратари: Георгий Мамардашвили, Георгий Лория, Лука Гугешашвили
Защитники: Гурам Кашия, Отар Какабадзе, Георгий Гвелесиани, Лаша Двали, Лука Лочошвили, Георгий Гочолеишвили, ЛУка Гадрани, Ираклий Азаров, Джими Табидзе.
Полузащитники: Георгий Чакветадзе, Отар Китеишвили, Георгий Кочорашвили, Сандро Алтунашвили, Шота Ноникашвили, Георгий Цитаишвили, Саба Лобжанидзе, Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили.
Нападающие: Георгий Микаутадзе, Буду Зивзивадзе.
Матчи состоятся 7 и 10 сентября. В первом матче Грузия на своем поле примет сборную Чехии, а во второй встрече в гостях сыграет против сборной Албании.
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