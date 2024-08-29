

В Патриархии Грузии обсуждают вопрос объявления православия госрелигией

29.08.2024 15:15





В Патриархии Грузии проходит встреча первосвященников, на которой обсуждается вопрос объявления православия государственной религией. Как сообщил журналистам до начала встречи пресс-спикер Патриархии ГПЦ Андрия Джагмаидзе, на ней не будут присутствовать представители правительства, однако на обсуждение приглашены юристы.



«Первосвященники сегодня совещаются, и я не могу говорить заранее. Было предложение касательно записи в Конституцию, в этих рамках пройдет обсуждение», - заявил Андрия Джагмаидзе.



Журналисты также обратились к митрополиту Потийскому и Хобскому Григолу Бербичашвили с вопросом, не является ли это угрозой для независимости Церкви?



«Подождите, я не знаю, что предлагают… В 2002 году, когда готовился конституционный договор, изучались различные версии и варианты и выбирался лучший. Что еще мне сказать?! Каковой еще должна была быть тогда позиция патриарха?» - сказал преподобный Григол Бербичашвили.



Напомним, что в настоящее время отношения между государством и ГПЦ регулируются Конституционным соглашением от 2002 года, в котором говорится, что «государство и Церковь подтверждают свою готовность сотрудничать, соблюдая принцип взаимной независимости, на благо населения страны».



Напомним, что основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили на региональной встрече с избирателями в высокогорном регионе Рача 25 августа заявил, что правящая партия работает над «экзистенциально важным для страны и веры вопросом». Как позже подтвердили в ГПЦ, речь идет о возможном объявлении православия государственной религией.





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