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НПО «Animal Project» прекращает существование из-за закона об иноагентах
31.08.2024 10:43
Основательница неправительственной организации «Animal Project» Мариам Церцвадзе сообщила в Facebook, что организация прекращает свою деятельность из-за закона "об иноагентах".
"Мы прекращаем работу из-за закона. Мы хотим провести последнее мероприятие по сбору средств, чтобы обеспечить животных нашего приюта хотя бы на несколько месяцев и погасить долги клиники.
Кто бы хотел принять участие и стать партнером этого благотворительного мероприятия?".
«Animal Project» — это организация, основанная любителями животных, целью которой является решение проблем неконтролируемого размножения бездомных животных в Грузии, жестокого обращения с ними и других проблем посредством информирования общественности.
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