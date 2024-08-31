

НПО «Animal Project» прекращает существование из-за закона об иноагентах

31.08.2024 10:43





Основательница неправительственной организации «Animal Project» Мариам Церцвадзе сообщила в Facebook, что организация прекращает свою деятельность из-за закона "об иноагентах".



"Мы прекращаем работу из-за закона. Мы хотим провести последнее мероприятие по сбору средств, чтобы обеспечить животных нашего приюта хотя бы на несколько месяцев и погасить долги клиники.



Кто бы хотел принять участие и стать партнером этого благотворительного мероприятия?".



«Animal Project» — это организация, основанная любителями животных, целью которой является решение проблем неконтролируемого размножения бездомных животных в Грузии, жестокого обращения с ними и других проблем посредством информирования общественности.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





