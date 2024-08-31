

Звонил ли президент Франции главному тренеру сборной Грузии?

31.08.2024 13:50









Матчи сборной Грузии вызывают необычайно большой интерес как в нашей стране, так и за рубежом. И это неудивительно- ведь наша национальная команда показала красивую, солидную и романтичную игру на ЧЕ 2024 в Германии. Сейчас настало время побороться за то, чтобы Грузия впервые выступила на ЧМ –очередное первенство мира пройдет в 2026 году ( в США, Канаде и Мексике). Для того, чтобы попасть туда, у Грузии есть два варианта:1) успешно выступит в очень сложном и многоступенчатом турнире Лиги Наций, что по мнению специалистов маловероятно 2) удачно выступить в отборочном турнире ЧМ 2026, матчи пройдут в 2025 году, жеребьевка групп состоится в конце текущего года.



Иашвили:Возрос интерес к игре сборной Грузии



30 августа 2024 года в конференцзале вышеназванного стадиона в Тбилиси состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Грузии Вилли Саньола ( титулованный французский футболист является наставником нашей команды с марта 2021 года) и вице-президента Федерации футбола Грузии ( ФФГ) Александра Иашвили.



Иашвили отметил, что после успешного выступления сборной Грузии на ЧЕ в Германии «возрос интерес к игре нашей национальной команды». «Возросли ожидания поклонников нашей сборной, возросла ответственность футболистов, тренерского штаба и ФФГ. Поэтому первый матч Лиги Наций с командой Чехии имеет очень важное значение, наша цель –добиться успеха»,- сказал он.



Саньол об изменениях в составе



Вилли Саньол отметил, что на турнире Лиги Наций «сборная Грузии должна показать свои лучшие качества». «Этот турнир мы должны использовать как важный этап подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ 2026, которые пройдут в будущем году. Тот опыт, который сборная Грузии набрала на ЧЕ в Германии, очень важен и для футболистов, и для тренеров, и менеджмента»,-сказал 46-летний Саньол. Он сообщил, что «в сентябрьских матчах за сборную Грузии по разным причинам не смогут выступить Соломон Кверквелия, Ника Квеквескири, Леван Шенгелия,Саба Сазонов и Анзор Меквабишвили» . «Мы открыли двери ряду новых игроков, Лука Гадрани имел хороший минувший сезон и нынешний сезон уверенно начал, поэтому он заслужил вызов в сборную. Давно присматриваюсь к игре Ноникашвили, он успешно выступал за молодежную сборную Грузии ( до 21) и в клубе играет хорошо, обоим дам шанс играть в сборной Грузии»,- отметил Саньол. Он признался, что «рад возвращению в национальную команду Грузии Ираклия Азарова».



По его словам, «решение защитника Джими Табидзе играть в РФ ( «Динамо» Махачкала) не является в данный момент оптимальным решением». «Я с ним не говорил еще, но он как защитник нужен сборной Грузии, тем более, что в обороне у нас кадровые проблемы»- признался главный тренер. Он сказал, что «очень рад тому, что вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили заключил контракт с титулованным клубом «Ливерпуль»( сезон 2024-2025 гг Мамардашвили на правах аренды продолжит играть за «Валенсию», а с лета 2025 года- за «Ливерпуль»-прим. Автора). «Мамардашвили блестяще сыграл на ЧЕ 2024, интерес к нему со стороны именитых клубов возрос, логично то, что он стал игроком «Ливерпуля»-отметил Саньол. По его словам, «матч с Чехией на ЧЕ в Германии для сборной Грузии был очень сложным»(игра закончилась вничью 1:1). «Стиль игры Чехии не поменялся, 7 сентября в Тбилиси предстоит сложный матч» -сказал он.



Макрон не звонил Саньолу



На пресс-конференции автор этих строк задал вопрос главному тренеру сборной Грузии:»После ЧЕ в Германии вы получили множество поздравлений из разных стран, в том числе и из Франции. Говорят, что президент Эмманюэль Макрон также позвонил вам и поздравил, был ли такой звонок или мессидж, если да, то не предложил ли он вам возвращение во Францию. И еще - собираетесь ли вы вернуться на родину после истечения контракта со сборной Грузии (декабрь 2024 года-прим.), вас называют одним из будущих кандидатов на пост главного тренера сборной Франции».



Ответ Саньола был лаконичным и ожидаемым : «Да, меня очень многие люди поздравили после ЧЕ 2024, был ли звонок от г-на Макрона или письмо от него- прошу вас, не верьте всему тому, что пишут в прессе. Что касается моего возвращения во Францию- я очень люблю родину, но не раз говорил и повторю – в Грузии я чувствую себя отлично, на данном этапе я не намерен возвращаться во Францию в ранге тренера».



Состав сборной Грузии



На матчи 7 и 10 сентября в сборную Грузии приглашены вратари Георгий Мамардашвили, Георгий Лория и Лука Гугешашвили, защитники Гурам Кашия, Отар Какабадзе, Георгий Гвелесиани, Лаша Двали, Лука Лочошвили, Георгий Гочалейшвили, Ираклий Азарови, Лука Гадрани, Джими Табидзе, полузащита –нападение Георгий Чакветадзе, Отар Китеишвили, Георгий Кочорашвили, Сандро Алтунашвили, Шота Ноникашвили, Георгий Цитаишвили, Саба Лобжанидзе, Георгий Микаутадзе,Буду Зивзивадзе, Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили.





Тенгиз Пачкория, специально для « 7 сентября национальная футбольная сборная Грузии проведет первый матч Лиги Наций УЕФА 2024 (Лига Б, группа 1). Соперником нашей команды будет национальная сборная Чехии, игра пройдет на стадионе имени легендарного грузинского футболиста, Чемпиона Европы 1960 года Михаила Месхи(1937-1991). 10 сентября Грузия в Тиране сыграет с Албанией, 11 октября в Познани состоится матч Украина- Грузия, через 4 дня наша команда в Батуми встретится с Албанией, 15 ноября в Тбилиси с Украиной, а 19 ноября в гостях с Чехией.Матчи сборной Грузии вызывают необычайно большой интерес как в нашей стране, так и за рубежом. И это неудивительно- ведь наша национальная команда показала красивую, солидную и романтичную игру на ЧЕ 2024 в Германии. Сейчас настало время побороться за то, чтобы Грузия впервые выступила на ЧМ –очередное первенство мира пройдет в 2026 году ( в США, Канаде и Мексике). Для того, чтобы попасть туда, у Грузии есть два варианта:1) успешно выступит в очень сложном и многоступенчатом турнире Лиги Наций, что по мнению специалистов маловероятно 2) удачно выступить в отборочном турнире ЧМ 2026, матчи пройдут в 2025 году, жеребьевка групп состоится в конце текущего года.30 августа 2024 года в конференцзале вышеназванного стадиона в Тбилиси состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Грузии Вилли Саньола ( титулованный французский футболист является наставником нашей команды с марта 2021 года) и вице-президента Федерации футбола Грузии ( ФФГ) Александра Иашвили.Иашвили отметил, что после успешного выступления сборной Грузии на ЧЕ в Германии «возрос интерес к игре нашей национальной команды». «Возросли ожидания поклонников нашей сборной, возросла ответственность футболистов, тренерского штаба и ФФГ. Поэтому первый матч Лиги Наций с командой Чехии имеет очень важное значение, наша цель –добиться успеха»,- сказал он.Вилли Саньол отметил, что на турнире Лиги Наций «сборная Грузии должна показать свои лучшие качества». «Этот турнир мы должны использовать как важный этап подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ 2026, которые пройдут в будущем году. Тот опыт, который сборная Грузии набрала на ЧЕ в Германии, очень важен и для футболистов, и для тренеров, и менеджмента»,-сказал 46-летний Саньол. Он сообщил, что «в сентябрьских матчах за сборную Грузии по разным причинам не смогут выступить Соломон Кверквелия, Ника Квеквескири, Леван Шенгелия,Саба Сазонов и Анзор Меквабишвили» . «Мы открыли двери ряду новых игроков, Лука Гадрани имел хороший минувший сезон и нынешний сезон уверенно начал, поэтому он заслужил вызов в сборную. Давно присматриваюсь к игре Ноникашвили, он успешно выступал за молодежную сборную Грузии ( до 21) и в клубе играет хорошо, обоим дам шанс играть в сборной Грузии»,- отметил Саньол. Он признался, что «рад возвращению в национальную команду Грузии Ираклия Азарова».По его словам, «решение защитника Джими Табидзе играть в РФ ( «Динамо» Махачкала) не является в данный момент оптимальным решением». «Я с ним не говорил еще, но он как защитник нужен сборной Грузии, тем более, что в обороне у нас кадровые проблемы»- признался главный тренер. Он сказал, что «очень рад тому, что вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили заключил контракт с титулованным клубом «Ливерпуль»( сезон 2024-2025 гг Мамардашвили на правах аренды продолжит играть за «Валенсию», а с лета 2025 года- за «Ливерпуль»-прим. Автора). «Мамардашвили блестяще сыграл на ЧЕ 2024, интерес к нему со стороны именитых клубов возрос, логично то, что он стал игроком «Ливерпуля»-отметил Саньол. По его словам, «матч с Чехией на ЧЕ в Германии для сборной Грузии был очень сложным»(игра закончилась вничью 1:1). «Стиль игры Чехии не поменялся, 7 сентября в Тбилиси предстоит сложный матч» -сказал он.На пресс-конференции автор этих строк задал вопрос главному тренеру сборной Грузии:»После ЧЕ в Германии вы получили множество поздравлений из разных стран, в том числе и из Франции. Говорят, что президент Эмманюэль Макрон также позвонил вам и поздравил, был ли такой звонок или мессидж, если да, то не предложил ли он вам возвращение во Францию. И еще - собираетесь ли вы вернуться на родину после истечения контракта со сборной Грузии (декабрь 2024 года-прим.), вас называют одним из будущих кандидатов на пост главного тренера сборной Франции».Ответ Саньола был лаконичным и ожидаемым : «Да, меня очень многие люди поздравили после ЧЕ 2024, был ли звонок от г-на Макрона или письмо от него- прошу вас, не верьте всему тому, что пишут в прессе. Что касается моего возвращения во Францию- я очень люблю родину, но не раз говорил и повторю – в Грузии я чувствую себя отлично, на данном этапе я не намерен возвращаться во Францию в ранге тренера».На матчи 7 и 10 сентября в сборную Грузии приглашены вратари Георгий Мамардашвили, Георгий Лория и Лука Гугешашвили, защитники Гурам Кашия, Отар Какабадзе, Георгий Гвелесиани, Лаша Двали, Лука Лочошвили, Георгий Гочалейшвили, Ираклий Азарови, Лука Гадрани, Джими Табидзе, полузащита –нападение Георгий Чакветадзе, Отар Китеишвили, Георгий Кочорашвили, Сандро Алтунашвили, Шота Ноникашвили, Георгий Цитаишвили, Саба Лобжанидзе, Георгий Микаутадзе,Буду Зивзивадзе, Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили.Тенгиз Пачкория, специально для « Грузия Online





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





