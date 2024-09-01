

Владыко Давид: Объявление православия государственной религией не пойдет на пользу ни церкви, ни государству

01.09.2024 16:43





Объявление православия государственной религией не пойдет на пользу ни одной стороне - ни церкви, ни государству, - об этом митрополит Алавердский Давид завил в беседе с журналистами.



По его словам, представители Синода не встречались и не консультировались с членами правительства.



«Местоблюститель Католикоса-Патриарха встречался и разговаривал, а мы, почти все члены Синода, просто вместе обсудили это предложение. Предложение не было принято Католикосом-Патриархом и всеми членами Синода, потому что у нас есть лучшая и высокая форма сотрудничества и согласия, что является конституционным соглашением. Поэтому объявление православия государственной религией не пойдет на пользу ни одной стороне – ни церкви, ни государству. Обе стороны это хорошо осознали, проанализировали, увидели, и перед внесением поправки в Конституцию, наверное, будут проводиться более интенсивные и частые встречи, и затем мы ознакомимся с исправленной версией, а потом она будет вписана и объявлена во всеуслышание.



Конечно, мы надеемся на хорошее сотрудничество с государством и в будущем, как это есть у нас и сейчас, и надеемся, что поправка будет умеренной, верной и полезной для обеих сторон», - заявил митрополит Давид.





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