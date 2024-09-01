|
|
|
Владыко Давид: Объявление православия государственной религией не пойдет на пользу ни церкви, ни государству
01.09.2024 16:43
Объявление православия государственной религией не пойдет на пользу ни одной стороне - ни церкви, ни государству, - об этом митрополит Алавердский Давид завил в беседе с журналистами.
По его словам, представители Синода не встречались и не консультировались с членами правительства.
«Местоблюститель Католикоса-Патриарха встречался и разговаривал, а мы, почти все члены Синода, просто вместе обсудили это предложение. Предложение не было принято Католикосом-Патриархом и всеми членами Синода, потому что у нас есть лучшая и высокая форма сотрудничества и согласия, что является конституционным соглашением. Поэтому объявление православия государственной религией не пойдет на пользу ни одной стороне – ни церкви, ни государству. Обе стороны это хорошо осознали, проанализировали, увидели, и перед внесением поправки в Конституцию, наверное, будут проводиться более интенсивные и частые встречи, и затем мы ознакомимся с исправленной версией, а потом она будет вписана и объявлена во всеуслышание.
Конечно, мы надеемся на хорошее сотрудничество с государством и в будущем, как это есть у нас и сейчас, и надеемся, что поправка будет умеренной, верной и полезной для обеих сторон», - заявил митрополит Давид.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна