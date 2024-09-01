

Гига Очхикидзе - Чемпион летних Паралимпийских игр

01.09.2024 21:29





На Паралимпийских играх 2024 года в Париже грузинский параспортсмен Гига Очхикидзе стал обладателем золотой медали в толкании ядра (F53) — он установил мировой рекорд, бросив ядро на 9,66 метра. Тем самым Очхикидзе принес грузинской сборной первую медаль высшего образца на турнире.



Результат Гиги Охикидзе был обжалован делегациями Марокко и Ирана, и организаторы турнира изменили свое решение. Однако грузинская делегация обжаловала его и комиссия вернула золото грузинскому паралимпийцу.



Напоминаем, что до этого в зачете у нашей сборной была только одна бронзовая медаль, которую Ана Джапаридзе завоевала в паратхэквондо.



Гига Очхикидзе стал вторым параспортсменом в истории грузинского спорта, завоевавшим золотую медаль на летних Паралимпийских играх, первым был победитель Игр в Рио 2016 года парадзюдоист Звиад Гогочури.







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