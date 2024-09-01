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Грузинская журналистка Тамуна Мусеридзе нашла свою маму спустя восемь лет поисков


01.09.2024   21:31


Известная в Грузии журналистка Тамуна Мусеридзе сообщила, что нашла свою биологическую мать спустя 8 лет поисков.

Тамуна уже много лет помогает украденным когда-то детям и их настоящим родителям находить друг друга. Тысячи людей объединились в созданной журналисткой группе «ვეძებ» («Ищу»).

В прошлом году Тамуна Мусеридзе стала первой грузинкой, вошедшей в список самых влиятельных женщин мира по версии BBC.

Организация Мусеридзе помогла воссоединиться десяткам людей, которые стали жертвами торговли детьми в роддомах Грузии в период с 1950-х по 2000-е годы.

Речь идет о масштабном нелегальном усыновлении/удочерении детей, Матерям в роддомах говорили, что ребенок умер. И только спустя много лет выясняется, что в маленьких детских гробах не было останков.

Группа несколько лет собирала информацию о подозрительных случаях, вся информация передана следственным органам. Срок давности по этому преступлению установлен в 25 лет, виновные скорее всего наказаны не будут. Но до сих пор в Грузии многие женщины верят, что их дети на самом деле живы и пытаются узнать об их судьбе.

О масштабах черного рынка усыновления в Грузии BBC недавно рассказывало в своем документальном фильме.

Сама Мусеридзе узнала, что ее удочерили, в 31 год.

За прошедшие годы многие семьи воссоединились, благодаря Тамуне. А свою маму она разыскала только сейчас.

«Пока я не могу сообщить никаких деталей, хотя, думаю, после того, как я с ней встречусь лично, у меня появится возможность сообщить их вам. Спасибо всем тем людям, кто был рядом со мной на протяжении восьми лет и переживал за меня», — написала журналистка в соцсети Facebook.


Источник: Новости - Грузия
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