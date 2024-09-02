

Грузия занимает второе место в мире по размеру премий для паралимпийских чемпионов

02.09.2024 11:37





Грузия занимает второе место в мире по размеру премий, присуждаемых паралимпийским чемпионам. По сообщению американской телекомпании CNBC, только Сингапур опережает Грузию по размеру денежных премий для паралимпийских чемпионов.



Статья основана на информации, полученной от олимпийских комитетов разных стран. В ней отмечается, что Сингапур передаст паралимпийским чемпионам по 380 тысяч долларов. По решению правительства Грузии, в качестве премии для паралимпийских чемпионов установлен 1 миллион лари.



Согласно статье, Израиль находится на третьем месте по призовым — 273 000 долларов. Следующие места делят Малайзия и Гонконг – с 230 000 и 192 000 долларов США.



Паралимпийские игры 2024 года в Париже официально открылись 28 августа. Турнир завершится 8 сентября. На Паралимпийских играх в шести видах спорта выступят 14 грузинских спортсменов.





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