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Грузинского дзюдоиста дисквалифицировали на полгода из-за инцидента на Олимпиаде
02.09.2024 12:38
Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, был наказан шестимесячной дисквалификацией из-за инцидента, произошедшего во время встречи с Тедди Ринером в четвертьфинале Олимпиады в Париже.
После поединка между Тушишвили и французским дзюдоистом Тедди Ринером произошел инцидент, из-за которого грузин был дисквалифицирован и не смог участвовать в репешаже. Кроме того, из-за неспортивного поведения его не допустили к командным соревнованиям. Тушишвили заменил серебряный призер Олимпиады в Париже Илья Суламанидзе ( до 100 кг).
Дисциплинарный комитет принял решение, что 29-летний Тушишвили не сможет участвовать в международных турнирах до 25 февраля 2025 года.
Тушишвили – серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира 2018 года в весовой категории свыше 100 кг и чемпион Европы 2017 года.
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