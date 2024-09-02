

Грузинского дзюдоиста дисквалифицировали на полгода из-за инцидента на Олимпиаде

02.09.2024 12:38





Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, был наказан шестимесячной дисквалификацией из-за инцидента, произошедшего во время встречи с Тедди Ринером в четвертьфинале Олимпиады в Париже.



После поединка между Тушишвили и французским дзюдоистом Тедди Ринером произошел инцидент, из-за которого грузин был дисквалифицирован и не смог участвовать в репешаже. Кроме того, из-за неспортивного поведения его не допустили к командным соревнованиям. Тушишвили заменил серебряный призер Олимпиады в Париже Илья Суламанидзе ( до 100 кг).



Дисциплинарный комитет принял решение, что 29-летний Тушишвили не сможет участвовать в международных турнирах до 25 февраля 2025 года.



Тушишвили – серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира 2018 года в весовой категории свыше 100 кг и чемпион Европы 2017 года.





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