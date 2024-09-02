

Вилли Саньоль вызвал в сборную Грузии еще одного новичка - Сабу Гогличидзе

02.09.2024 12:55





Сборная Грузии начнет подготовку к сезону Лиги наций УЕФА-2024/25 в составе 24 игроков. Защитник итальянского «Эмполи» и сборной страны (до 21 года) Саба Гогличидзе добавлен в список игроков, вызванных на сентябрьские матчи в составе сборной.



20-летний игрок успешно дебютировал в итальянской Серии А 31 августа в матче против «Болоньи». Наряду с Шотой Ноникашвили и Лукой Гадрани, Гогличидзе станет третьим дебютантом сборной на сентябрьской встрече.



Состав сборной Грузии



Вратарь: Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Георгий Лория («Омония», Кипр), Лука Гугешашвили («Пансераикос», Греция).



Защита: Гурам Кашия («Слован», Словакия), Отар Какабадзе («Краков», Польша), Георгий Гвелесиани («Персеполис», Иран), Лаша Двали («Апоэль», Кипр), Лука Лочошвили («Кремонезе», Италия), Георгий Гочолеишвили («Копенгаген, Дания») Ираклий Азаров («Шахтер», Украина), Лука Гадрани («Кайрати», Казахстан), Джимми Табидзе («Динамо Махачкала», Россия), Саба Гогличидзе («Эмполи», Италия).



Полузащитники: Георгий Чакветадзе («Уотфорд», Англия), Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания), Сандро Алтунашвили («Вольфсбергер», Австрия), Шота Ноникашвили (« Черкассы», Украина), Георгий Цитаишвили («Гранада», Испания), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед», США)



Нападающие: Георгий Микутадзе («Лион», Франция), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ», Германия), Хвича Кварацхелия («Наполи», Италия), Зурико Давиташвили («Сент-Этьен», Франция).



Сборная Грузии завоевала право выступать в группе В1 Лиги наций после победы в лиге С. Во время сентябрьского перерыва сборная Грузии проведет два матча Лиги наций. 7 сентября национальная сборная примет Чехию на стадионе Михаила Месхи. 10 сентября в Тиране соперником сборной Грузии станет сборная Албании. Наша команда начнет подготовку к матчам против Чехии и Албании 2 сентября в Сагурамо.





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