

НПО «Бескорыстные доноры крови» отказалось регистрироваться в реестре иноагентов

02.09.2024 14:03





НПО «Бескорыстные доноры крови» сообщает, что продолжает работать в усиленном режиме до 26 октября и не меняет решения — не будет регистрироваться на сайте Минюста как «иноагент».



Но организация отметила, что на всех постах в соцсети Facebook будет размещено заявление с текстом о том, что организация будет сопротивляться намерениям «российского» закона об иноагентах до конца.





«Бескорыстные доноры крови» — это организация, которая создала базу бескорыстных доноров крови и помогает семьям с их неотложными потребностями.



«Российский закон уничтожит гражданский сектор <в Грузии>, как это произошло в путинской России. Когда вам понадобится помощь, вас некому будет поддержать. Организация «Бескорыстные доноры крови» использует своей голос для перемен.



Решение остается неизменным — мы не регистрируемся (как «иноагенты» — ред.). Мы не считаем себя агентами иностранного государства. Каждый день и минута посвящены благополучию нашей страны и наших сограждан.



Поскольку наша деятельность напрямую связана с человеческой жизнью, мы продолжаем так же бескомпромиссно бороться с законом, как и безошибочно охранять жизнь совершенно незнакомых людей.



<> На данном этапе мы продолжим работать так же, как и раньше, — полностью добровольно, надеясь, что сообщество, которое нас окружает и поддерживает, будет использовать свой голос таким же образом — для перемен. У нас нет другого пути — мы верим, что борьба всегда имеет смысл. Мы много раз видели семьи безнадежных пациентов, чья жизнь изменилась к лучшему», — подчеркнули в НПО.



Источник: SOVA

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