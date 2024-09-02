

Жители Чубери перекрыли участок центральной дороги

02.09.2024 14:26





Жители Чубери перекрыли участок центральной дороги Зугдиди-Местия-Чубери-Хаиши. Местные жители требуют восстановления дороги.



По их словам, дороги в Чубери, а также мосты, соединяющие районы, настолько повреждены, что легковому транспорту невозможно передвигаться по ним.



Кроме того, в Чубери больше не могут попасть туристы.



Местные жители говорят, что перед каждыми выборами они слышат обещания восстановить дорогу. Процесс был начат, но затем остановлен.



Население потребовало встречи с мэром, которая так и не состоялась. По их словам, они перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание правительства.



Перед выборами самое время требовать от правительства выполнения обещаний, учитывая, что за последние 12 лет у "Грузинской мечты" накопилось немало невыполненных обязательств.





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