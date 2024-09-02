

ФИБА, Филиппины, Грузия: Четырехочковые-начало новой эпохи в баскетболе

02.09.2024 14:44









Филиппинская баскетбольная ассоциация (PBA) стала первой в мире профессиональной лигой, включившей 4-очковые броски в свои официальные правила. На игровой площадке обозначена специальная линия на расстоянии 8 м. 23 см от корзины, за попадание из-за которой начисляются четыре очка. PBA была создана в 1975 году и стала первым профессиональным чемпионатом в Азии. На сегодняшний день она является вторым старейшим турниром в мире из действующих-самой старой лигой на планете остается Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), основанная в 1946 году.



С нового сезона на Филиппинах в Кубке управляющих –Кубке губернаторов (один из трех основных турниров PBA) внедрили четырехочковые,впервые PBA опробовала это нововведение на Матче Звезд Филиппин в 2023 году.



Четырехочковые броски ранее начали засчитывать в некоторых баскетбольных лигах 3х3 и непрофессиональных турнирах, но в классическом баскетболе (5-5) официально впервые это правило использовано на вышеназванном турнире в Филиппинах. Введение этого о правила в баскетбола (пока в Филипинах, а в будущем ожидается повсеместное введение 4-очковых в национальных чемпионатах, ЧЕ, ЧМ и Олимпийских Играх) станет началом новой эпохи в баскетболе, как в свое время это произошло после появления трехочковых.



Введение трехочковых



В баскетбол трёхочковый бросок проник в начале 1960-х годов, впервые появившись в правилах Американской баскетбольной лиги.Идея была перенята сначала Восточной профессиональной баскетбольной лигой, а затем, с 1968 года — Американской баскетбольной ассоциацией. В сезоне 1979/80 правило о трёхочковых бросках было принято и в НБА. А ФИБА утвердило трёхочковые броски в 1984 году и с того времени это правило действует во всем баскетбольном мире( трехочковые –это корзины с расстония 6 м.75 см) . Тогда, в конце 1970-начале 1980-х годов, я как студент исторического факультета Донецкого Государственного Университета ( Украина) где мог там и фиксировал свою позицию в поддержку трехочковых, направляя письма в редакции газет и журналов СССР, обращаясь к тренерам и деятелям баскетбола,с которым мне довелось видеться на каникулах в родном Сухуми (Олимпийская база сборных СССР в Н. Эшера), а также в Украине, в Москве и Тбилиси. Одни мне говорили «Тенгиз, не спеши, придет это время», другие говорили фразы типа «Зачем перенимать то, что культивируется в НБА» и т.д». Был также один абсурдный эпизод- в начале 1980 года моего отца, жителя Сухуми Бочия Пачкория(1936-1993) один сотрудник органов госбезопасности « попросил» передать сыну не писать письма в редакции московских газет и журналов с идеей введения трехочковых , объясняя это так:»Зачем Тенгизу все это, зачем нам перенимать правило, которые действуют в капиталистических странах «. Мой отец,давнишний поклонник футбола и баскетбола,сказал мне об этой истории и добавил:»Тенго, не создавай сам себе проблемы, если суждено введение трехочковых, то и без тебя это произойдет, не пиши больше такие письма в газеты «. Более года я выполнял просьбу отца, но позже не смог удержать свою активность в этом направлении. После окончания ДонГУ в июне 1981 года я несколько месяцев работал преподавателем истории в одной из школ г. Белозерск Добропольского района Донецкой области, а затем 1,5 года служил в армии и весь этот период по мере возможности продолжал усилия в этом направлении. В период службы в армии я как спортивный корреспондент армейской газеты Киевского военного округа в Донецкой области в течение 1982 –первой половине 1983 года неоднократно отправлял в различные газеты, в том числе и московские, письма с просьбой рассмотрения спортивными и баскетбольными организациями СССР вопроса о введении трехочковых. Эта моя позиция была обусловлена тем, что трехочковые сделают баскетбол более интересным и зрелищным, поменяют тактику игры. Конечно, был и личный момент, о котором я не писал, но сердцем чувствовал: , играя в баскетбол еще в родном Сухуми ( в школьные годы) и в Украине(учеба в ДонГУ +работа в школе +армия), был очень расстроен тем, что порой забрасывая издалека, я и команда получали всего два очка, а те, кто бросали с 2-3-4 метров, тоже всего лишь два очка.



В 1970-начало 1980-х годов было немало противников введения трехочковых, хотя после повсеместного внедрения этого новшества (1984 год) подавляющее большинство специалистов признали, что трехочковые разнообразили игру и придали новый импульс развитию баскетбола.



Встречи с представителями ФИБА



Также может произойти после повсеместного введения четырехочковых-как на уровне юношеских, молодежных турниров и чемпионатов , а затем в чемпионатах среди взрослых в странах с богатыми баскетбольными традициями(в том числе и в Грузии), а затем и в международных турнирах, ЧЕ и ЧМ, Олимпийских игр. Внедрение четырехочковых очков при сохранении 3, 2 и 1 очка внесет дополнительную интригу в матчи. О необходимости введения 4-очковых в баскетболе в последние 15 лет говорили баскетболисты, специалисты и поклонники разных стран, автор этих строк писал об этом с 2015 года и не раз говорил о необходимости введения этого новшества в телепередачах.



Об этом я говорил в 2021 -2022 годах исполнительному директору ФИБА,



Позиция главного тренера сборной Грузии



После тех встреч я продолжал писать в СМИ о необходимости введения 4-очковых, задавая вопросы на эту темы известным баскетболистам, тренерам , специалистам.В феврале текущего года новый главный тренер национальной сборной Грузии , известный сербский специалист Александер Джикич на пресс-конференции в Тбилиси весьма интересно ответил на мой вопрос об его отношении к идее введения 4-очковых с условием сохранения трехочковых, 2 и 1 очка . 53-летний Джикич, который с детства помнит период без трех очков, сказал, что «на тренировках всегда уделяет особое внимание тому, что баскетболисты чаще бросали с дальних дистанций, с тех дистанций, которые считаются отправной точки для будущих 4-очковых».



«Броски с дальних дистанций особенно важны для невысокорослых баскетболистов, которые такими бросками могут отличиться, показать себя и принести большую пользу команде. В общем, я и сейчас акцентирую внимание игроков на отработку бросков с дальних дистанций, так что когда повсеместно введут 4-очковые, они будут отлично готовы к новшеству»,- сказал полгода назад Джикич.



Все эти годы в ФИБА , конечно, изучали материалы прессы, мнения специалистов и ветеранов баскетбола о необходимости введения 4-очковых и вот пришло время, когда в Филиппинах решили в качестве эксперимента ввести это новшество. Автор этих строк в предыдущие 4 года обращался с идеей введения 4-очковых в федерации баскетбола ряда стран, представители которых отвечали примерно так «Это интересно, но пусть ФИБА примет решение». Эти федерации не проявили новаторский подход и инициативу, но это сделала РБАи спасибо филиппинцам за это. Надеюсь, что недалек тот день, когда 4-очковые повсеместно будут введены как правило, в том числе и в Грузии.





Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии



Фото 1-К.Новак и Т.Пачкория, Тбилиси, 2021.

Фото 2- А.Джикич и Т. Пачкория , Рига, 2024



В столице Филиппин прошел первый в мире официальный матч с с применением 4-очковых бросков. В Маниле две недели назад (18 августа) во время стартовой встречи Кубка Губернатора бк «Мералко Болтс» одержала победу над «Магнолией Чикен Тимпладос Хотшотс» (99:94), именно в этой игре впервые были официально использованы 4-очковые наряду с обычными 3, 2 и 1 очком. Во втором периоде американский легионер «Мералко Болтс» Крис Банчеро записал на свой счет первый в мире официальный четырехочковый бросок. Как сообщают филиппинские СМИ, Холо Мендоса-игрок «Болтс»- совершил еще один точный 4-очковый бросок, а до них несколько баскетболистов-участников матча пытались забросить 4-очковый, но увы.Филиппинская баскетбольная ассоциация (PBA) стала первой в мире профессиональной лигой, включившей 4-очковые броски в свои официальные правила. На игровой площадке обозначена специальная линия на расстоянии 8 м. 23 см от корзины, за попадание из-за которой начисляются четыре очка. PBA была создана в 1975 году и стала первым профессиональным чемпионатом в Азии. На сегодняшний день она является вторым старейшим турниром в мире из действующих-самой старой лигой на планете остается Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), основанная в 1946 году.С нового сезона на Филиппинах в Кубке управляющих –Кубке губернаторов (один из трех основных турниров PBA) внедрили четырехочковые,впервые PBA опробовала это нововведение на Матче Звезд Филиппин в 2023 году.Четырехочковые броски ранее начали засчитывать в некоторых баскетбольных лигах 3х3 и непрофессиональных турнирах, но в классическом баскетболе (5-5) официально впервые это правило использовано на вышеназванном турнире в Филиппинах. Введение этого о правила в баскетбола (пока в Филипинах, а в будущем ожидается повсеместное введение 4-очковых в национальных чемпионатах, ЧЕ, ЧМ и Олимпийских Играх) станет началом новой эпохи в баскетболе, как в свое время это произошло после появления трехочковых.В баскетбол трёхочковый бросок проник в начале 1960-х годов, впервые появившись в правилах Американской баскетбольной лиги.Идея была перенята сначала Восточной профессиональной баскетбольной лигой, а затем, с 1968 года — Американской баскетбольной ассоциацией. В сезоне 1979/80 правило о трёхочковых бросках было принято и в НБА. А ФИБА утвердило трёхочковые броски в 1984 году и с того времени это правило действует во всем баскетбольном мире( трехочковые –это корзины с расстония 6 м.75 см) . Тогда, в конце 1970-начале 1980-х годов, я как студент исторического факультета Донецкого Государственного Университета ( Украина) где мог там и фиксировал свою позицию в поддержку трехочковых, направляя письма в редакции газет и журналов СССР, обращаясь к тренерам и деятелям баскетбола,с которым мне довелось видеться на каникулах в родном Сухуми (Олимпийская база сборных СССР в Н. Эшера), а также в Украине, в Москве и Тбилиси. Одни мне говорили «Тенгиз, не спеши, придет это время», другие говорили фразы типа «Зачем перенимать то, что культивируется в НБА» и т.д». Был также один абсурдный эпизод- в начале 1980 года моего отца, жителя Сухуми Бочия Пачкория(1936-1993) один сотрудник органов госбезопасности « попросил» передать сыну не писать письма в редакции московских газет и журналов с идеей введения трехочковых , объясняя это так:»Зачем Тенгизу все это, зачем нам перенимать правило, которые действуют в капиталистических странах «. Мой отец,давнишний поклонник футбола и баскетбола,сказал мне об этой истории и добавил:»Тенго, не создавай сам себе проблемы, если суждено введение трехочковых, то и без тебя это произойдет, не пиши больше такие письма в газеты «. Более года я выполнял просьбу отца, но позже не смог удержать свою активность в этом направлении. После окончания ДонГУ в июне 1981 года я несколько месяцев работал преподавателем истории в одной из школ г. Белозерск Добропольского района Донецкой области, а затем 1,5 года служил в армии и весь этот период по мере возможности продолжал усилия в этом направлении. В период службы в армии я как спортивный корреспондент армейской газеты Киевского военного округа в Донецкой области в течение 1982 –первой половине 1983 года неоднократно отправлял в различные газеты, в том числе и московские, письма с просьбой рассмотрения спортивными и баскетбольными организациями СССР вопроса о введении трехочковых. Эта моя позиция была обусловлена тем, что трехочковые сделают баскетбол более интересным и зрелищным, поменяют тактику игры. Конечно, был и личный момент, о котором я не писал, но сердцем чувствовал: , играя в баскетбол еще в родном Сухуми ( в школьные годы) и в Украине(учеба в ДонГУ +работа в школе +армия), был очень расстроен тем, что порой забрасывая издалека, я и команда получали всего два очка, а те, кто бросали с 2-3-4 метров, тоже всего лишь два очка.В 1970-начало 1980-х годов было немало противников введения трехочковых, хотя после повсеместного внедрения этого новшества (1984 год) подавляющее большинство специалистов признали, что трехочковые разнообразили игру и придали новый импульс развитию баскетбола.Также может произойти после повсеместного введения четырехочковых-как на уровне юношеских, молодежных турниров и чемпионатов , а затем в чемпионатах среди взрослых в странах с богатыми баскетбольными традициями(в том числе и в Грузии), а затем и в международных турнирах, ЧЕ и ЧМ, Олимпийских игр. Внедрение четырехочковых очков при сохранении 3, 2 и 1 очка внесет дополнительную интригу в матчи. О необходимости введения 4-очковых в баскетболе в последние 15 лет говорили баскетболисты, специалисты и поклонники разных стран, автор этих строк писал об этом с 2015 года и не раз говорил о необходимости введения этого новшества в телепередачах.Об этом я говорил в 2021 -2022 годах исполнительному директору ФИБА, известному в прошлом чешскому баскетболисту Камилу Новаку . Он несколько раз посещал тогда Тбилиси для ознакомления с ходом работ по строительству в Тбилиси новой баскетбольной арены, где в сентябре 2022 года прошли матчи группового этапа ЧЕ 2021/2022.Члены делегации ФИБА во главе с Новаком встречались с тогдашним президентом Федерации баскетбола Грузии Паатой Гураспаули, с руководителями министерства культуры и спорта, начальниками строительных организаций Грузии, осуществлявших строительство арены.Мои разговоры с К. Новаком начинались с воспоминаний о периоде его игры в баскетболе, об его родном городе Острава, о сегодняшнем баскетболе. Потом я знакомил его с идеей внедрения четырехочковых бросков, отмечая, что знаменитый баскетболист тбилисского "Динамо",сборных СССР и Грузии, чемпион мира 1982 , чемпион Европы 1981 и бронзовый призер Олимпийских игр 1980 Николоз Дерюгин, выдающийся баскетболист тбилисского "Динамо" и сб. СССР, вице-чемпион Олимпийских игр 1964 , обладатель Кубка Европейских чемпионов 1962, заслуженный тренер Грузии и СССР Леван Мосешвили(1940-2020) ,ряд известных баскетболистов разных стран поддержали эту идею. Я сказал Новаку , что» пора уже вносить новшества в баскетбол», отметил,что наряду с трехочковыми должны быть и четырехочковые броски. Я объяснил ему, что «будут, конечно, противники четырехочковых бросков, но пора начать дискуссию на эту тему», отметив, что «для начала можно осуществить эксперимент в молодежных, студенческих турнирах и чемпионатах ряда стран и ввести систему четырехочковых, а потом переходить к вводу системы в Европе и во всем мире». К. Новак внимательно слушал меня, пообещал передать эту позицию представителям ФИБА, но в то же время указывает, что такое новшество может иметь свои плюсы и минусы и надо все взвесить за и против. Один раз на пресс-конференции в Тбилиси я спросил об идее введения 4-очковых и Новак так ответил на мой вопрос После тех встреч я продолжал писать в СМИ о необходимости введения 4-очковых, задавая вопросы на эту темы известным баскетболистам, тренерам , специалистам.В феврале текущего года новый главный тренер национальной сборной Грузии , известный сербский специалист Александер Джикич на пресс-конференции в Тбилиси весьма интересно ответил на мой вопрос об его отношении к идее введения 4-очковых с условием сохранения трехочковых, 2 и 1 очка . 53-летний Джикич, который с детства помнит период без трех очков, сказал, что «на тренировках всегда уделяет особое внимание тому, что баскетболисты чаще бросали с дальних дистанций, с тех дистанций, которые считаются отправной точки для будущих 4-очковых».«Броски с дальних дистанций особенно важны для невысокорослых баскетболистов, которые такими бросками могут отличиться, показать себя и принести большую пользу команде. В общем, я и сейчас акцентирую внимание игроков на отработку бросков с дальних дистанций, так что когда повсеместно введут 4-очковые, они будут отлично готовы к новшеству»,- сказал полгода назад Джикич.Все эти годы в ФИБА , конечно, изучали материалы прессы, мнения специалистов и ветеранов баскетбола о необходимости введения 4-очковых и вот пришло время, когда в Филиппинах решили в качестве эксперимента ввести это новшество. Автор этих строк в предыдущие 4 года обращался с идеей введения 4-очковых в федерации баскетбола ряда стран, представители которых отвечали примерно так «Это интересно, но пусть ФИБА примет решение». Эти федерации не проявили новаторский подход и инициативу, но это сделала РБАи спасибо филиппинцам за это. Надеюсь, что недалек тот день, когда 4-очковые повсеместно будут введены как правило, в том числе и в Грузии.Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист ГрузииФото 1-К.Новак и Т.Пачкория, Тбилиси, 2021.Фото 2- А.Джикич и Т. Пачкория , Рига, 2024





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