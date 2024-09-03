

В реестре иноагентов зарегистрировались всего лишь 476 организаций

03.09.2024 11:02





По словам заместителя министра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили, 476 заявителей подали заявки на регистрацию в реестре прозрачности иностранного влияния Национального агентства публичного реестра.



«На данный момент в Национальное агентство публичного реестра обратились 476 заявителей для регистрации в соответствующем реестре. Мы сотрудничаем со всеми заявителями, стараемся сделать все возможное, чтобы они не столкнулись с какими-либо препятствиями при регистрации в указанном реестре. Следует также сказать, что указанный реестр составляется и все данные проверяются в полном соответствии с требованиями законодательства», — заявила Тамар Ткешелашвили.







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