

В Уреки построена государственная школа на 450 учащихся

03.09.2024 11:31





Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии завершил строительство государственной школы в Уреки Озургетского муниципалитета.



Министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе осмотрел новую школу в Уреки и заявил, что, несмотря на вызовы, сегодня в Уреки уже есть современная школа на 450 учащихся, построенная с учетом всех стандартов.



«Наряду с традиционной инфраструктурой, школа оснащена абсолютно всей необходимой инфраструктурой, которая необходима для занятий спортом, творческой деятельности, питания и бесперебойного учебного процесса. Соответственно, новый учебный год Уреки встретит с новой школой», — сказал Ираклий Карселадзе.



По его словам, школа построена по международным стандартам и полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями.



«Очевидно, что школа полностью адаптирована для детей с особыми потребностями и учтены все необходимые нормы и стандарты», — отметил Ираклий Карселадзе.



По информации, распространенной ведомством, в трехэтажном здании школы обустроены 24 учебных класса, лаборатория, библиотека, учебный кабинет, кабинет врача, спортивный зал, актовый зал, санузлы, столовая и открытая спортивная площадка. Также была благоустроена территория, прилегающая к школе. По сообщению министерства, на строительство школы в Уреки из государственного бюджета было выделено 13,7 млн ​​лари.



Новую государственную школу Уреки министр регионального развития и инфраструктуры посетил вместе с государственным поверенным в Гурии Георгием Урушадзе, мэром Озургети Автандилом Талаквадзе и другими представителями местных властей.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





