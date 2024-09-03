

Мурал с изображением Шоты Арвеладзе появился в Тбилиси

03.09.2024 13:57





Шота Арвеладзе — известный грузинский футболист и тренер. В качестве игрока он выступал на позиции нападающего, в основном прославившись своими результативными выступлениями за клубы «Динамо Тбилиси», «Трабзонспор», «Аякс» и «Рейнджерс». За сборную Грузии он забил более 25 голов, став её лучшим бомбардиром на многие годы.



После завершения карьеры игрока, Арвеладзе стал тренером, возглавляя такие клубы, как «Кайрат» (Казахстан), «Пахтакор» (Узбекистан), «Халл Сити» (Англия) и другие. Он является одной из самых узнаваемых фигур грузинского футбола.



Изображение известного грузинского футболиста и тренера появился на доме, в котором он вырос в Тбилиси, и символизирует уважение и признание заслуг Арвеладзе в футболе и связывает его с местом, где начался его путь.



Мурал был создан по инициативе компании "Europebet" и выполнен уличными художниками из движения "Niko", включая Давита Мчедлишвили (Dante) и Гиорги Каландаришвили (Pablo).



«Такое было трудно представить в самых смелых детских мечтах» — мурал с изображением Шоты Арвеладзе появился в Тбилиси



Шота Арвеладзе — известный грузинский футболист и тренер. В качестве игрока он выступал на позиции нападающего, в основном прославившись своими результативными выступлениями за клуб «Динамо Тбилиси». За сборную Грузии он забил более 25 голов, став её лучшим бомбардиром на многие годы.



После завершения карьеры игрока, Арвеладзе стал тренером, возглавляя такие клубы, как «Кайрат» (Казахстан), «Пахтакор» (Узбекистан), «Халл Сити» (Англия) и другие.



Изображение известного грузинского футболиста и тренера появился на доме, в котором он вырос в Тбилиси, и символизирует уважение и признание заслуг Арвеладзе в футболе и связывает его с местом, где начался его путь.





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