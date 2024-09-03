

В Детском Евровидении-2024 примут участие 17 стран

03.09.2024 15:26





В Детском Евровидении-2024, которое пройдет в Мадриде 16 ноября, примут участие 17 стран.



В детском фестивале примут участие следующие страны: Грузия, Албания, Армения, Кипр, Эстония, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Сан-Марино, Испания и Украина.



Let’s Bloom — это слоган 22-го детского конкурса песни «Евровидение», который принадлежит принимающей телекомпании RTVE.



Концепция цветов благодаря органическим элементам будет перенесена и на сцену Caja Mágica, которая вмещает от 5000 до 7000 зрителей.



После 2021 года в Детском Евровидении этого года примет участие наибольшее количество стран.



Напомним, что представлять Грузию на Детском Евровидении 2024 года будет Андрия Путкарадзе.







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