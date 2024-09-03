

«Медиа центр Кахети» прекращает деятельность из-за закона об иноагентах

03.09.2024 19:46





После 23 лет работы, общественная организация «Медиа центр Кахети» («Media Center Kakheti») прекращает свою деятельность, в связи с приятием в Грузии российского закона.



3 сентября организации исполнилось 2023 года, она ведет свою деятельность в регионе Кахети с 2002 года, ее целью было содействие укреплению местного сообщества.



«За 23 года организация реализовала сотни тематических тренингов, образовательных и обучающих программ, профинансировала более 50 программ малых грантов, организовала молодежные лагеря, общественные мероприятия, информационные встречи, информационные кампании, десятки подкастов и программ, в рамках которых нашими услугами воспользовались более 300 000 человек, и многие из них смогли улучшить качество своей жизни.



На 23-м году своего существования организация отказывается регистрироваться в рамках антиконституционного и несправедливого закона «О прозрачности иностранного влияния», принятого парламентом Грузии. Это означает, что если в Грузии не будут осуществлены демократические изменения, организация прекратит свою деятельность в нынешнем виде», — говорится в заявлении организации.



В «Media Center Kakheti» заявляют, что команда, в организационной или индивидуальной форме, сделает все, чтобы и дальше поддерживать местное сообщество.



«Мы верим в идею независимой Грузии, силу неустанной борьбы грузинского народа и поддержку, которую наше молодое поколение оказывает на пути к независимости Грузии!» — заявляет организация.







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