

OC Media отказывается регистрироваться в качестве «иностранного агента»

03.09.2024 20:18





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OC Media отказывается регистрироваться в правительственном реестре как организация, «осуществляющая интересы иностранной державы», после того как в понедельник, 2 сентября, истек срок, отведенный для этого.



OC Media, региональная новостная платформа, зарегистрированная и имеющая штаб-квартиру в Грузии, присоединяется к большинству местных СМИ и неправительственных организаций, бойкотирующих спорное законодательство.



Соучредитель и исполнительный директор OC Media Мариам Никурадзе заявила, что регистрация в базе данных «противоречит нашей миссии».



«Этот закон не о прозрачности; этот закон направлен на уничтожение независимых СМИ и гражданского общества в Грузии», — сказала она. «Поэтому мы не можем с чистой совестью подчиниться ему».



После истечения крайнего срока в понедельник заместитель министра юстиции Тамар Ткешелашвили заявила, что 476 организаций добровольно подали заявку на регистрацию. Ранее Ткешелашвили заявляла, что в стране действуют около 30 000 неправительственных и медийных организаций. Из них около 1 200 — государственные, которые не обязаны регистрироваться.



Правящая партия «Грузинская мечта» приняла закон об иностранных агентах 28 мая на фоне массовых уличных протестов и призывов правозащитных групп и западных партнеров страны отказаться от него.



Согласно закону об иностранных агентах, организации, получающие более 20% своих доходов из-за рубежа, должны были зарегистрироваться в базе данных до понедельника. Организации, отказывающиеся выполнять требования закона, будут по-прежнему оштрафованы на 25 000 лари (9 300 $) до тех пор, пока они не согласятся это сделать.



С 3 сентября Министерство юстиции получит право принудительно регистрировать организации, штрафовать их и начинать «мониторинг» их финансов, внутренних коммуникаций и документов.



«Ближайшие месяцы будут сложными для нас, — сказала Никурадзе из OC Media, — поскольку нам грозят финансовые санкции и даже возможность уголовного преследования».



«Но мы обязаны сохранить верность своим ценностям перед нашими читателями».



26 августа конституционный суд Грузии начал рассматривать несколько исков, оспаривающих закон об иностранных агентах.



Истцы, среди которых президент Саломе Зурабишвили, 38 депутатов парламента и более 120 групп гражданского общества, утверждают, что законопроект угрожает свернуть Грузию с прозападной траектории, которая прописана в Конституции страны.



После принятия закона Евросоюз заявил, что заявка Грузии на вступление в ЕС приостановлена, а США ввели запрет на поездки в отношении нескольких человек, причастных к его принятию.



Ожидается, что в ближайшие дни Конституционный суд примет решение о том, начать ли делопроизводство против закона <об иноагентах>, и если да, то приостановить ли временно действие закона до вынесения окончательного решения.



Источник: SOVA

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