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Нино Тибилашвили завоевала бронзу на Паралимпийских играх в Париже


04.09.2024   10:52


В заключительном блоке за третий титул грузинская параспортсменка победила француженку Брианну Виде со счетом 15:11. Отметим, что Нино Тибилашвили является вице-чемпионкой Паралимпийских игр Токио-2020.

Напомним, после пяти дней соревнований на Паралимпийских играх в Париже сборная Грузии завоевала две медали. Гига Очхикидзе стал чемпионом турнира по пара-атлетике в прыжках с шестом, а паратхэквондистка Анна Джапаридзе завоевала бронзовую медаль.


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