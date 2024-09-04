

Владимир Чинчараули завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Париже

04.09.2024 17:54





Владимир Чинчараули завоевал серебряную медаль в стрельбе на Паралимпийских играх в Париже.



Предварительный этап он закончил на шестом месте и получил право выстрелить в финале, где выступил гораздо лучше и завоевал серебро. Чемпионом стал серб Драган Ристич. В итоге он набрал 250,2 балла, а результат Чинчараули составил 248,2 балла. Третье место занял британец Тим Джеффри.



Напоминаем, что по итогам шести соревновательных дней на Паралимпийских играх в Париже сборная Грузии завоевала четыре медали. Гига Очхикидзе стал чемпионом турнира по параатлетике в толкании ядра, а паратхэквондистка Анна Джапаридзе завоевала бронзовую медаль. Нино Тибилашвили завоевала бронзу в фехтование на колясках. Владимир Чинчараули пополнил коллекцию грузинской делегации серебряной медалью.







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