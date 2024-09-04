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В результате аварии на железной дороге вчера, помимо двух погибших, пострадали еще несколько человек
04.09.2024 18:16
Помимо 2 погибших, в результате вчерашнего железнодорожного происшествия на участке Дидубе-Авчала, несколько человек пострадали.
Число пострадавших в Центре скорой медицинской помощи не конкретизируют, однако, как сообщили «IPN» в этом центре, они были доставлены в медицинские учреждения.
Как выяснило агентство, 2 пострадавших размещены в Первой университетской клинике ТГМУ, что «Интерпрессньюс» подтвердили в самой клинике, однако поскольку дело касается персональной информации, в больнице не комментируют состояние здоровья пациентов.
Для информации, вчера пассажирский поезд Батуми-Тбилиси столкнулся с рабочей платформой близ улицы Ткачей в Тбилиси. В результате аварии погибли 2 человека. Погибли сотрудники «Грузинской железной дороги», выполнявшие плановые работы. Как сообщили «IPN» в МВД Грузии, расследование начато по статье 275 УК Грузии, подразумевающей нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного транспорта.
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