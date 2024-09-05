

Cборная Грузии (U21) сыграет сегодня против Молдовы

05.09.2024 10:42





5 сентября в Батуми сборная Грузии U 21 проведет матч против Молдовы. Игра начнется на «Батуми Арене» в 20:00. Прямой репортаж будет вести Первый канал Грузии.



Билеты на матч между молодежными сборными Грузии и Молдовы можно приобрести на странице игры на tkt.ge, кроме того, касса на «Батуми Арене» откроется с 11:00 5 сентября.



Перед матчем главный тренер молодёжной команды Рамаз Сванадзе потренировал команду на «Батуми Арене», а затем прокомментировал предстоящий матч:



«Молодежная сборная Грузии в последнее время показывает неплохие результаты. У нас не было много времени на подготовку, но мы постарались максимально использовать этот короткий период. Я верю в своих футболистов, мы давно вместе и переживаем успешный период. Сейчас мы думаем только об игре с Молдовой, которая имеет большое значение с точки зрения турнира. Мы готовы, но все будет решаться только на поле.



Я прошу болельщиков прийти и поддержать нас, потому что мы становимся другой командой, когда болельщики нас поддерживают».



После матча с Молдовой команда Рамаза Сванадзе отправится в Венло, где встретится со сборной Нидерландов до 21 года.







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