|
|
|
Cборная Грузии (U21) сыграет сегодня против Молдовы
05.09.2024 10:42
5 сентября в Батуми сборная Грузии U 21 проведет матч против Молдовы. Игра начнется на «Батуми Арене» в 20:00. Прямой репортаж будет вести Первый канал Грузии.
Билеты на матч между молодежными сборными Грузии и Молдовы можно приобрести на странице игры на tkt.ge, кроме того, касса на «Батуми Арене» откроется с 11:00 5 сентября.
Перед матчем главный тренер молодёжной команды Рамаз Сванадзе потренировал команду на «Батуми Арене», а затем прокомментировал предстоящий матч:
«Молодежная сборная Грузии в последнее время показывает неплохие результаты. У нас не было много времени на подготовку, но мы постарались максимально использовать этот короткий период. Я верю в своих футболистов, мы давно вместе и переживаем успешный период. Сейчас мы думаем только об игре с Молдовой, которая имеет большое значение с точки зрения турнира. Мы готовы, но все будет решаться только на поле.
Я прошу болельщиков прийти и поддержать нас, потому что мы становимся другой командой, когда болельщики нас поддерживают».
После матча с Молдовой команда Рамаза Сванадзе отправится в Венло, где встретится со сборной Нидерландов до 21 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна