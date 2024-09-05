

Муниципалитеты лишились гранта ЕС по проекту «Творческий компас Грузия»

05.09.2024 10:52





Представительство Евросоюза в Грузии приостановило предоставление муниципалитетам гранта, который они должны были получить в рамках четырехлетнего проекта «Творческий компас Грузии».



По словам представителей проекта, упомянутый грант был передан другим бенефициарам.



Об этом Netgazeti сообщили в самом представительстве ЕС, хотя первоначально информацию озвучил мэр Цаленджиха Гия Харчилава на брифинге 2 сентября.



По словам мэра, грант, выделенный Евросоюзом муниципалитету, отменен из-за принятия в Грузии российского закона. Он также сообщил, что Мэрия Цаленджиха обнародовала этот факт, но остальные муниципалитеты, вероятно, скрывают отмену гранта ЕС.



«Что дают нам отношения с Западом или чего они у нас отнимают? Муниципалитет получил грант, но из-за того, что правительство все равно утвердило российский закон, этот грант был отменен», — сказал мэр на брифинге.



Как рассказал Netgazeti Гия Харчилава, грант ЕС, который предоставляется муниципалитетам, на первом этапе составил 5 тысяч евро. Муниципалитет должен был использовать грант для развития туризма, в частности, для инвентаризации, а затем и для разработки туристической стратегии.



«Муниципалитет не имеет достаточного бюджета для реализации подобных проектов самостоятельно. Мы надеялись на этот грант, но остались без партнеров и друзей», — говорит мэр Цаленджиха.



На сайте представительства Европейского Союза указано, что «Творческий компас Грузии» (CCG) – это четырехлетний проект, финансируемый Европейским Союзом при софинансировании Гете-Института Грузии. Проект служит укреплению культуры и творческих индустрий в регионах Грузии.



«Основная цель проекта – улучшение социально-экономической среды страны посредством развития культуры и креативной индустрии в регионах Грузии. Для достижения этой цели проект работает в разных направлениях, а именно: выявление, укрепление и использование креативных ресурсов, развитие креативных пространств, создание возможностей финансирования, продвижение предпринимательства и углубление межотраслевого и международного сотрудничества. В проекте используется многогранный подход, который предполагает передачу финансирования на разные виды деятельности и разным заинтересованным сторонам», — сообщил представитель ЕС.



Согласно отчетам, в рамках проекта 35 муниципалитетов получили грант (каждый в размере 5000 евро) на идентификацию, физическую инвентаризацию и фотодокументирование творческих пространств или пространств, которые потенциально могут быть использованы в творческих целях в будущем.



«Учитывая политическую ситуацию в Грузии и выводы Европейского совета, опубликованные 24 июня 2024 года о влиянии этой ситуации на помощь со стороны ЕС, предложение новых грантовых возможностей для грузинских муниципалитетов в рамках этого проекта временно приостановлено. Проект «Творческий компас Грузия» продолжит свою деятельность по устойчивой поддержке творческого и культурного сектора в регионах Грузии», — отметили в представительстве ЕС в Грузии.





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