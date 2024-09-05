|
|
|
Сборная Грузии по футболу провела тренировку в полном составе на базе в Сагурамо
05.09.2024 15:12
Сборная Грузии по футболу, готовящаяся к новым играм Лиги наций, провела в Сагурамо третью тренировку.
Команда Вилли Саньола впервые после начала сборов тренировалась полным составом. 4 сентября к сборам присоединился Георгий Кочорашвили, который 2 сентября играл в составе «Леванте» и сделал результативную передачу в ворота «Эйбара» (2:2).
В сентябре сборная Грузии проведет два матча Лиги наций. 7 сентября она встретится с Чехией на стадионе Михаила Месхи, а 10 сентября в Тиране сыграет против сборной Албании.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна