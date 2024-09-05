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Сборная Грузии по футболу провела тренировку в полном составе на базе в Сагурамо


05.09.2024   15:12


Сборная Грузии по футболу, готовящаяся к новым играм Лиги наций, провела в Сагурамо третью тренировку.

Команда Вилли Саньола впервые после начала сборов тренировалась полным составом. 4 сентября к сборам присоединился Георгий Кочорашвили, который 2 сентября играл в составе «Леванте» и сделал результативную передачу в ворота «Эйбара» (2:2).

В сентябре сборная Грузии проведет два матча Лиги наций. 7 сентября она встретится с Чехией на стадионе Михаила Месхи, а 10 сентября в Тиране сыграет против сборной Албании.


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