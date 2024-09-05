

ЕСПЧ обязал Грузию и Азербайджан выплатить журналисту Афгану Мухтарлы компенсацию

05.09.2024 15:15





Власти Грузии должны выплатить азербайджанскому журналисту Афгану Мухтарлы 12 500 евро, а власти Азербайджана – 8 500 евро для компенсации нематериального ущерба, судебных издержек и расходов (всего 21 000 евро), постановил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).



Мухтарлы, который в 2015 году бежал из Азербайджана в Грузию и которого в 2017 году с применением силы перевезли в Азербайджан, выиграл иск в ЕСПЧ против Грузии и Азербайджана.



Суд постановил, что Грузия нарушила статью 3 (запрещение пыток) и статью 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции по правам человека в связи с непроведением эффективного расследования утверждений заявителя о похищении, жестоком обращении и незаконной перевозке в Азербайджан; однако «существенного нарушения» статей 3 и 5 суд не обнаружил (относительно жестокого обращения и содержания под стражей).



Суд установил нарушение Азербайджаном статьи 5 (3) Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), согласно которой задержанный или заключенный под стражу незамедлительно доставляется к судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда; а также статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни).





Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





